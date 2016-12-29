综述：人民币汇价乌龙再掀市场敏感情绪 岁末年初监管思路“求稳不求变”

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
作者 孙琦子
路透北京12月29日 - 周三晚间一则“在岸人民币破7”的新闻迅速在社交网络传播并引发恐慌，导致央行连夜火速澄清。事实上人民币兑美元汇率已非常接近7，“破7”也是早晚的事，但一则误传的消息引起如此巨大反应，市场敏感情绪可见一斑。下周新一年的个人购汇额度释放，料继续施压人民币汇率。
周四在岸人民币汇价延续一周以来的平静走势，目测年末也将在6.95附近平稳收官。这与去年同期人民币快速贬值的画风大为不同。同为年末，同样面临几乎一致的人民贬值预期，但汇价却呈现迥异的走势，反映出监管层思路已经发生变化，岁末年初预计将“求稳不求变”。
谈及此乌龙事件对市场情绪的影响，一位中资行资深交易员称，“上头震怒，汇价不会动了。”
中国人民银行周三晚间23时48分在微博上发文称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行，相关媒体报导“不负责任”，对此表示谴责。
“监管层的态度变了，去年这个时候央行更希望释放贬值压力，都知道1月会有大量购汇，就先贬一波，提高购汇成本。今年思路相反，要控制汇率，不能再贬值了，再贬会引发更强烈的贬值预期，所以要稳。”一位中资行外汇交易主管表示。
大行自12月中下旬以来一直在即期市场“站岗”维稳，在岸人民币兑美元一直维持窄幅波动，中间价也被多次过滤，呈横向波动走势。与此同时，离岸市场的人民币流动性持续紧张，隔夜拆借利率维持高位，导致离岸人民币做空成本大增，两地汇价屡现倒挂。
然而，人民币兑美元的贬值预期却趋于一致。周四比特币的人民币价格是6,919元，而以美元计价则为973美元，换算出美元/人民币隐含汇率约7.1。同时，黄金隐含的美元/人民币汇率也已经超过7.1，表明贬值预期一时难以消散。
**“求稳不求变”**
对于中国监管层来说，如果放开汇率市场化，结果难以预料，风险不可控制；如果不放开，汇率无法达到市场化的平衡点，就无法消化贬值预期，就需要持续消耗外储来维持汇率稳定。这仿佛成了一个死循环。
“你根本找不到均衡汇率，你根本不知道市场究竟预期多少。你预期4%，它可能预期8%，6%...所以这就是单边预期的自我加强，自我实现。”中国央行参事盛松成在接受路透专访时表示。
上述中资行交易主管推测，现在监管层更多的是求稳，而不是求改革。“只要不发生风险就行了，外储还能扛两三年呢。如果两三年后周期逆转了，那就扛过来了，如果还是不行那再放。”
与此同时，监管层对资金流出的约束也在加强。一家进口企业财务负责人表示，近期需要对外支付1,000万美元的货款，但咨询的几家银行都建议他明年再做这笔交易，并且拆分成几笔，每笔金额控制在500万美元以下。
“最近这个时点太敏感了，没有几家银行愿意这时候给做的，而且这笔业务肯定会被盯着。”一位外资行销售对其建议道。
中金此前的报告称，中国监管层可能继续执行“宽进严出”的外汇管理措施，包括收紧大型直接投资项目的用汇审批、加强贸易相关外汇交易的背景核查等；同时保持国内资本市场平稳运行，尤其要避免近期债市风波酿成更大的风险点；必要时，加强个人换汇管理。
中国国家外汇管理局周三称，2016年外管局上海市分局连续破获一批骗购外汇、逃汇大要案，涉案违规资金合计高达27亿美元；其中，对以虚假转口贸易非法跨境转移资金的违法企业依法从重处理，并暂停三家涉案银行办理售汇业务。
**个人购汇额度料维持现状**
临近年初，新一年度个人5万美元的购汇额度即将放开，市场预计会有大量的购汇涌现，继续施压人民币汇率。此前有观点认为，监管层可能调降个人购汇额度来对冲压力，但多位分析人士指出，调降额度反而会刺激贬值预期，因此不太可能发生。
“有人出馊主意，说5万改成1万，我绝对不相信...千万不能这样改的，因为这么改的话，贬值预期越厉害。”盛松成表示。
他认为，尽管最近一两年汇率贬值压力比较大，但外汇管理条例并没有做过改动，因为稳定汇率必须稳定市场情绪。
而在招商证券首席宏观分析师谢亚轩看来，缩减5万美元购汇额度也没有必要。
他认为，个人5万美元购汇总量并不大，对外汇市场的冲击力有限；而这一政策的初衷是经常项目业务“便利化”，在经常项目可兑换的前提下不必要限制。部分个人5万美元购汇事实上属于资本和金融账户交易，但仍无悖于“藏汇于民”的政策导向。
“3万亿美元并非外汇储备底线，当前如果限制个人5万美元购汇只会引发恐慌，可谓得不偿失，毫无必要。”他称，“而且个人5万美元购汇对于中长期的外汇市场建设有积极意义。 ”
人民日报此前援引调国家外汇管理局有关负责人称，年度总额是一项便利化额度安排，并不是个人结汇和购汇的限额；在年度总额之外合理合法的用汇需求，可凭证明材料办理。从数据来看，等值5万美元的年度总额是适合的，满足了绝大多数个人的用汇需求。
**本周市场动态**
--离岸人民币/美元即期周四早盘再度走低，盘中跌破6.98元关口，触及6.9825元的记录新低，而由于在岸汇价持稳在6.9560元附近，两地价差快速拉大至250点左右。
--离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)周三不同期限利率均大幅上涨，其中隔夜拆息飙升861个基点至15.18333%，创9月19日以来新高。
--中国国家外汇管理局周二公布，11月服务贸易逆差254亿美元，较上月的209亿美元环比增逾两成；当月国际货物与服务贸易顺差205亿美元，较上月的290亿美元环比减少近三成。（完）
(审校 乔艳红)
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路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。