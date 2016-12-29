综述：人民币汇价乌龙再掀市场敏感情绪 岁末年初监管思路“求稳不求变”

作者 孙琦子

路透北京12月29日 - 周三晚间一则“在岸人民币破7”的新闻迅速在社交网络传播并引发恐慌，导致央行连夜火速澄清。事实上人民币兑美元汇率已非常接近7，“破7”也是早晚的事，但一则误传的消息引起如此巨大反应，市场敏感情绪可见一斑。下周新一年的个人购汇额度释放，料继续施压人民币汇率。

周四在岸人民币汇价延续一周以来的平静走势，目测年末也将在6.95附近平稳收官。这与去年同期人民币快速贬值的画风大为不同。同为年末，同样面临几乎一致的人民贬值预期，但汇价却呈现迥异的走势，反映出监管层思路已经发生变化，岁末年初预计将“求稳不求变”。

谈及此乌龙事件对市场情绪的影响，一位中资行资深交易员称，“上头震怒，汇价不会动了。”

中国人民银行周三晚间23时48分在微博上发文称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行，相关媒体报导“不负责任”，对此表示谴责。

“监管层的态度变了，去年这个时候央行更希望释放贬值压力，都知道1月会有大量购汇，就先贬一波，提高购汇成本。今年思路相反，要控制汇率，不能再贬值了，再贬会引发更强烈的贬值预期，所以要稳。”一位中资行外汇交易主管表示。

大行自12月中下旬以来一直在即期市场“站岗”维稳，在岸人民币兑美元一直维持窄幅波动，中间价也被多次过滤，呈横向波动走势。与此同时，离岸市场的人民币流动性持续紧张，隔夜拆借利率维持高位，导致离岸人民币做空成本大增，两地汇价屡现倒挂。

然而，人民币兑美元的贬值预期却趋于一致。周四比特币的人民币价格是6,919元，而以美元计价则为973美元，换算出美元/人民币隐含汇率约7.1。同时，黄金隐含的美元/人民币汇率也已经超过7.1，表明贬值预期一时难以消散。

**“求稳不求变”**

对于中国监管层来说，如果放开汇率市场化，结果难以预料，风险不可控制；如果不放开，汇率无法达到市场化的平衡点，就无法消化贬值预期，就需要持续消耗外储来维持汇率稳定。这仿佛成了一个死循环。

“你根本找不到均衡汇率，你根本不知道市场究竟预期多少。你预期4%，它可能预期8%，6%...所以这就是单边预期的自我加强，自我实现。”中国央行参事盛松成在接受路透专访时表示。

上述中资行交易主管推测，现在监管层更多的是求稳，而不是求改革。“只要不发生风险就行了，外储还能扛两三年呢。如果两三年后周期逆转了，那就扛过来了，如果还是不行那再放。”

与此同时，监管层对资金流出的约束也在加强。一家进口企业财务负责人表示，近期需要对外支付1,000万美元的货款，但咨询的几家银行都建议他明年再做这笔交易，并且拆分成几笔，每笔金额控制在500万美元以下。

“最近这个时点太敏感了，没有几家银行愿意这时候给做的，而且这笔业务肯定会被盯着。”一位外资行销售对其建议道。

中金此前的报告称，中国监管层可能继续执行“宽进严出”的外汇管理措施，包括收紧大型直接投资项目的用汇审批、加强贸易相关外汇交易的背景核查等；同时保持国内资本市场平稳运行，尤其要避免近期债市风波酿成更大的风险点；必要时，加强个人换汇管理。

中国国家外汇管理局周三称，2016年外管局上海市分局连续破获一批骗购外汇、逃汇大要案，涉案违规资金合计高达27亿美元；其中，对以虚假转口贸易非法跨境转移资金的违法企业依法从重处理，并暂停三家涉案银行办理售汇业务。

**个人购汇额度料维持现状**

临近年初，新一年度个人5万美元的购汇额度即将放开，市场预计会有大量的购汇涌现，继续施压人民币汇率。此前有观点认为，监管层可能调降个人购汇额度来对冲压力，但多位分析人士指出，调降额度反而会刺激贬值预期，因此不太可能发生。

“有人出馊主意，说5万改成1万，我绝对不相信...千万不能这样改的，因为这么改的话，贬值预期越厉害。”盛松成表示。

他认为，尽管最近一两年汇率贬值压力比较大，但外汇管理条例并没有做过改动，因为稳定汇率必须稳定市场情绪。

而在招商证券首席宏观分析师谢亚轩看来，缩减5万美元购汇额度也没有必要。

他认为，个人5万美元购汇总量并不大，对外汇市场的冲击力有限；而这一政策的初衷是经常项目业务“便利化”，在经常项目可兑换的前提下不必要限制。部分个人5万美元购汇事实上属于资本和金融账户交易，但仍无悖于“藏汇于民”的政策导向。

“3万亿美元并非外汇储备底线，当前如果限制个人5万美元购汇只会引发恐慌，可谓得不偿失，毫无必要。”他称，“而且个人5万美元购汇对于中长期的外汇市场建设有积极意义。 ”

人民日报此前援引调国家外汇管理局有关负责人称，年度总额是一项便利化额度安排，并不是个人结汇和购汇的限额；在年度总额之外合理合法的用汇需求，可凭证明材料办理。从数据来看，等值5万美元的年度总额是适合的，满足了绝大多数个人的用汇需求。

**本周市场动态**

--离岸人民币/美元即期周四早盘再度走低，盘中跌破6.98元关口，触及6.9825元的记录新低，而由于在岸汇价持稳在6.9560元附近，两地价差快速拉大至250点左右。

--离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)周三不同期限利率均大幅上涨，其中隔夜拆息飙升861个基点至15.18333%，创9月19日以来新高。

--中国国家外汇管理局周二公布，11月服务贸易逆差254亿美元，较上月的209亿美元环比增逾两成；当月国际货物与服务贸易顺差205亿美元，较上月的290亿美元环比减少近三成。（完）