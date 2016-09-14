路透测算的人民币汇率指数两升一跌 CFETS指数微升至94.28

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透上海9月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.14%至94.28；SDR篮子指数微跌至94.78，BIS篮子指数微升至95.04。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.60%，SDR篮子指数跌4.11%，BIS指数跌6.56%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6895 -169
欧元EURCNY=PBOC 7.5059 -58
日圆JPYCNY=PBOC 6.5279 270
港元HKDCNY=PBOC 0.8622 -21.3
英镑GBPCNY=PBOC 8.8323 650
澳元AUDCNY=PBOC 5.0011 432
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.8538 530
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.8959 262
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8526 132
加元CADCNY=PBOC 5.0807 322
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6145 28.3
卢布CNYRUB=PBOC 9.7434 541
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2233 -2
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报95.14，较上日微升0.33%；RXY全球在岸人民币指数报95.03，较上日微升0.31%；RXY参考离岸人民币指数报95.21，较上日微升0.38%；RXY参考在岸人民币指数报95.11，较上日微升0.36%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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