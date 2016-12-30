人民币收盘小升但逢低购汇仍多 全年跌幅6.6%创记录最大

路透上海12月30日 - 人民币兑美元即期周五小幅收升，全年累计跌幅6.6%创记录最大；中间价今日则大涨近130点，全年跌6.4%。交易员称，人民币开盘创半个月盘中新高后，逢低购汇盘快速涌出，大行且稳且退但终守在6.95元附近，午后市场亦无意挑战监管底线，等待来年表现。

他们并指出，当前市场价低于中间价逾120点，这料会拉低明年第一个交易日的中间价，除非这几日美元指数继续明显调整；明年个人购汇额度将重新恢复，市场更关注首个交易日的中间价和市场价水平，借此探寻监管维稳思路。

“中美货币政策、国债利差等方面，中国都相对被动，人民币还是有压力，短期大家的焦点基本在央行如何应对明年初的个人购汇问题，下周几天表现很重要。”一外资行交易员称。

另一外资行交易员亦表示，市场仍看贬明年初人民币走势，会一直持续到春节前。希望不要破7，至少在过年前不要破。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率再度上行；其中隔夜大涨535个基点至12.81267%；一年期HIBOR升12个基点至6.92467%。另外，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周五盘中一度大涨1,238个基点至16.572%，最新则报11.872%。

中国央行参事盛松成日前接受路透专访时表示，人民币汇率是真正的“人无贬基”（没有贬值基础），他认为管理预期“动嘴”很重要，同时该出手时就要出手，以实际行动赢得市场信心，预计明年上半年跌幅有限。

全球汇市方面，欧元周五在亚洲汇市跳涨至三周高位，市场交投淡静，但今年全年或下跌，因外界预期美国总统当选人特朗普的政策将提振通胀，并促使美联储更频繁加息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9495 6.9547 0.07%

中间价 6.937 6.9497 0.18%

成交额 282.77亿美元 273.96亿美元

日内波动幅度(pips) 85 日低6.9505 日高6.942

今年以来升贬幅度 -6.56%

2005年汇改以来升贬幅度 19.09%

一年期美元/人民币掉期 610

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9735 6.966

一年期NDF 7.328 7.295

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9498；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3152、5.9521和8.5325。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）