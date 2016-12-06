购汇汹涌人民币涨幅收窄 离岸流动性缓解资金利率回落

路透上海/北京12月6日 - 人民币兑美元即期周二放量小幅收升，中间价则大涨近300点创出六个月以来最大单日涨幅。交易员称，市场继续修正前期过于强势的美元走势，中间价创出三周高点，但客盘仍视为逢低购入美元的良机，购汇汹涌致午后人民币缩减涨幅，大行不得不继续提供美元流动性。

他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况有所缓解，但仍高于正常水平，这轮人民币空头挤压后离岸贬值压力明显缓解，但对人民币国际化的伤害在后续将持续显现。

“购汇凶猛啊，...前期那些没购的受伤那么深，，...从情绪上讲市场应该没那么快稳定的。”一外资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，尽管大行日内大量提供美元流动性，但汹涌的客盘购汇让人民币涨幅大为缩减，在下午四点半收盘之后依然有大量的客盘购汇。

“我们行都很少见到这么多购汇盘，今天这么多成交，全是实打实的客盘购汇，还是逢低购汇的思路。”他称，“自营基本都没做，大家都比较有觉悟。”

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率从高位回落，但仍高于正常水平；其中隔夜由周一的12.38133%回落621个基点至6.17033%；周一隔夜HIBOR则涨522个基点。

另外路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率也冲高回落，虽然盘中一度大涨153个基点至12.448%，但最新报3.711%；通常隔夜掉期隐含利率应该在1%以下，但1月11日也曾创出82%的纪录高位。

人民日报海外版周二发表分析文章称，近期国际市场“黑天鹅”事件频发，而中国经济日益自信开放，这些均将增加海内外投资者对人民币资产的需求，人民币资产自身所具备的避险特征也将显著提升。

全球汇市方面，欧元周二持稳，此前已弹离上日所创近21个月低点；意大利总理伦齐在修宪公投中失败，但交易员早已普遍预计此一结果。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8762 6.8861 0.14%

中间价 6.8575 6.887 0.43%

成交额 376.94亿美元 292.03亿美元

日内波动幅度(pips) 165 日低6.8792 日高6.8627

今年以来升贬幅度 -5.56%

2005年汇改以来升贬幅度 20.36%

一年期美元/人民币掉期 480

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8814 6.857

一年期NDF 7.096 7.0905

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8752；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3873、6.0251和8.7718。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）