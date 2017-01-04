人民币量缩价升 离岸CNH大涨提供走升动能

路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期周三小幅收升，中间价则再下破6.95关口并创八年半新低。交易员称，中间价虽创出新低，但实际跌幅仍非常有限；而午后离岸人民币大涨，带动在岸汇价走升，非美货币上涨亦提供一定支撑，市场预计短期内汇率走势仍将持稳。

他们并指出，客盘购汇需求仍在，大行持续提供美元流动性，但成交量较上日明显减少，显示市场情绪有所分化，而午后离岸人民币流动性紧张令离岸人民币大幅上涨，连续升破数个关口，并与在岸汇价出现近300点倒挂，料减少内购外结的投机操作，进而提振境内人民币汇率。

“下午（美元）被砸下来了，大行也没怎么操作，还是跟着离岸在走，离岸大涨了。”一外资行外汇交易员称。

另有交易员表示，从中间价可以看出，央行此前出台的预期管理措施已显效，市场购汇理性，预计人民币汇价短期将以稳定为主。

因流动性持续收紧，香港离岸人民币周三盘中大幅上涨，创逾两周新高，日内连续升破6.95、6.94、6.93元关口。交易员指出，此次CNH大涨是由于多因素累积，包括一直以来的流动性较为紧张，且岁末年初中国监管层多个政策出台对空头产生一定的打击，预期管理初步见效。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三自14年高点小幅拉回，投资人在取得美国经济及升息时机的最新线索之前，对于扩大押注美元态度有所保留。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)方面，其中隔夜由周二的17.75840%回落81个基点至16.94767%；周二隔夜HIBOR已涨495个基点。同时一周期的HIBOR大涨52个基点至15.05433%，两周期HIBOR跌56个基点至13.83333%；一年期HIBOR跌4个基点至7.18917%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9485 6.9557 0.10%

中间价 6.9526 6.9498 -0.04%

成交额 256.67亿美元 328.55亿美元

日内波动幅度(pips) 120 日低6.9565 日高6.9445

今年以来升贬幅度 -6.55%

2005年汇改以来升贬幅度 19.11%

一年期美元/人民币掉期 688

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9208 6.9589

一年期NDF 7.2625 7.2955

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）