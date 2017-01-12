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中国财经 | 2017年 1月 12日 星期四 17:29 BJT

美元走弱致人民币即期收盘后续升破6.89元关口 离岸升破6.85元

路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期收盘后继续大涨并升破6.89元关口，香港离岸人民币午后大涨升破6.85元关口，主因美元走弱影响。

路透数据显示，截止北京时间17:05，人民币即期最高报6.8875元，香港离岸人民币大涨最高涨至6.8468元，日内波幅近500点，两地的最高报价均未突破上周高点。

因特朗普交易消退，美元指数四周来首次跌破101，日内下滑0.8%报100.98。受此影响，非美货币纷纷上涨，英镑涨至六日高位，新西兰元/美元涨幅超过1%触及四周高点0.7128，加元和日圆均上升。

周四公布的一项路透调查显示，近几周多数新兴亚币人气有所改善，针对人民币的空头押注将降至三个月最低水准，受到此前北京打击资本外流及投机行为支撑。（完）

(发稿 李文科; 审校 毕晓雯)
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