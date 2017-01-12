美元走弱致人民币即期收盘后续升破6.89元关口 离岸升破6.85元

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期收盘后继续大涨并升破6.89元关口，香港离岸人民币午后大涨升破6.85元关口，主因美元走弱影响。
路透数据显示，截止北京时间17:05，人民币即期最高报6.8875元，香港离岸人民币大涨最高涨至6.8468元，日内波幅近500点，两地的最高报价均未突破上周高点。
因特朗普交易消退，美元指数四周来首次跌破101，日内下滑0.8%报100.98。受此影响，非美货币纷纷上涨，英镑涨至六日高位，新西兰元/美元涨幅超过1%触及四周高点0.7128，加元和日圆均上升。
周四公布的一项路透调查显示，近几周多数新兴亚币人气有所改善，针对人民币的空头押注将降至三个月最低水准，受到此前北京打击资本外流及投机行为支撑。（完）
(发稿 李文科; 审校 毕晓雯)
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路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。