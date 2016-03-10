人民币随中间价微收跌 两会结束前料难有大贬

路透上海/北京3月10日 - 人民币兑美元即期周四随中间价微收跌，波幅较前几日明显收窄。交易员称，近期中间价基本跟随隔夜国际美元变动，市场价又在中间价小范围内波动，稳定预期意图明显，预计两会结束前难有明显贬值。

他们并指出，尽管今日中国公布2月通胀创19个月新高，但对汇市影响有限；由于汇价波动收窄，市场交投意愿略有下降，成交小幅回落；离岸CNH市场亦保持平稳，与在岸价差继续维持在50点子以内。

“虽然（美元）点位比较低，但是大家都不敢接，生怕哪一天国家队又砸下来了。”一股份行交易员称。

亦有中资行交易员表示，最近人民币跟着外围市场走，本身经济数据基本没什么影响，关注今晚欧洲央行的决议是否对美指提供支持。

中国全国政协十二届四次会议与十二届全国人大四次会议已于上周开幕，会议分别持续至14日和16日上午。

中国国家统计局周四公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，创19个月新高,PPI跌幅收窄，分析师称，预期全年通胀可控。

全球汇市方面，欧元周四在亚洲时段承压，今晚将举行的欧洲央行(ECB)会议预计将采取进一步的宽松举措；新西兰元则在新西兰央行意外降息之后下滑。

路透调查显示，分析师预计欧洲央行将把存款利率下调10个基点至负0.4%，并将宣布扩大资产购买规模，甚至可能效仿日本央行推出分层利率机制，以提振通胀。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5159 6.515 -0.02%

中间价 6.5127 6.5106 -0.03%

成交额 150.74亿美元 181.02亿美元

日内波动幅度(pips) 25 日高6.5143 日低6.5168

今年以来升贬幅度 -0.34%

2005年汇改以来升贬幅度 27.02%

一年期美元/人民币掉期 +680

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5166 6.512

一年期NDF 6.743 6.7243

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5158；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）