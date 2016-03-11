人民币随中间价大幅收升 因ECB决议致国际美元大跌

路透上海/北京3月11日 - 人民币兑美元即期周五随中间价大幅收升，中间价大涨逾200点创年内新高，因隔夜国际美元大跌。交易员称，近期强势中间价凸显监管层支撑人民币承诺，但能否持续市场仍有疑虑，两会结束前将延续易升难贬走势。

他们并指出，从近期市场表现看，中间价对即期汇率引导性及参考性加强，人民币有转强迹象，尽管中国经济基本面并不支持；离岸CNH早盘亦大涨，并再度强于在岸，两地价差再现倒挂。

“今天CNY跟CNH都表现比较强，继续跟着中间价，另外美指大跌明显淡化贬值预期了。”一中资行交易员称。

另有交易员指出，现在如果有实需可以购汇，但不建议投机，因为央行的手段还是比较多的。由于汇率波动加大，机构自营盘已经减少了隔夜的头寸。

“中间价比以前更市场化了，但也比一篮子货币稍微偏下一些，...客户的需求比以前小了，可能还是有购汇限制吧。”该交易员称。

一外资行分析人士亦指出，随着人民币汇率阶段性持稳，企业结汇需求上升，反过来进一步带动汇率走强；部分企业去年底对资产负债结构的调整可能也会发生变化，人民币贬值压力自然会有所减轻。

全球汇市方面，欧元周五徘徊在近三周高点，守住隔夜创下的巨大涨幅。之前欧洲央行 暗示降息暂时告一段落，这引发市场震荡。[FRX/CN]

欧洲央行周四下调银行从欧洲央行隔夜借款的边际贷款利率、主要再融资利率，并如市场广泛预期那样，将存款利率下调10个基点。央行还扩大了购债计划覆盖的范围，将公司债纳入其中。尽管德拉吉称预期不会再次减息，但他表示，利率会在较长时间内保持在低位。[nL4S16I5OE]

分析人士指出，此次欧央行再次降息，结果表现与去年12月非常相似，依然是欧元兑美元暴涨。这充分表明，市场对于欧央行宽松预期已经达到了极难满足的程度，也意味着美元顶部、欧元底部难以突破。美元调整短期内或继续缓解人民币贬值预期，但美联储加息不确定性依旧困扰人民币表现。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4985 6.5159 0.27%

中间价 6.4905 6.5127 0.34%

成交额 182.94亿美元 150.74亿美元

日内波动幅度(pips) 138 日高6.4866 日低6.5004

今年以来升贬幅度 -0.08%

2005年汇改以来升贬幅度 27.36%

一年期美元/人民币掉期 +655

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4965 6.5034

一年期NDF 6.701 6.7253

全球汇市方面，欧元周五在隔夜触及的三周高点附近徘徊，之前欧洲央行暗示降息暂时告一段落，引发市场震荡。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4950；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）