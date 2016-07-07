人民币小幅收升惟短期仍偏弱 6月外储意外增长影响不大

路透上海/北京7月7日 - 人民币兑美元即期周四较上日收盘价小幅收升，人民币中间价亦小升，因隔夜美元指数调整，但CEFTS指数再创新低。交易员称，英国退欧影响仍在发酵，短期人民币料仍偏弱。6月外汇储备意外走升可能有估值原因，但对市场影响不大。

他们并指出，今日市场上涌现大量结汇盘，不排除干预的可能。近期境内衍生品市场也表现平稳，亦可见市场基本接受当前汇市波动。昨日央行新规不过是对此前监管规则“打上补丁”，对汇市实际影响非常有限。

“今天人民币升值是因为有结汇盘，还是能看到有大行干预的。”一股份行交易员称，“外储增加倒是蛮意外的，部分原因可能是日元升值的估值效应吧。”

亦有交易员表示，5-6月期间监管层行在即期市场上的干预并不多，但是在掉期市场的操作比较多。

中国央行周四最新公布，6月末中国外汇储备为32,051.62亿美元，环比增加134.26亿美元，5月为减少279.32亿美元。而以SDR计值的6月外汇储备为22,912.93亿SDR，较上月增加161.6亿SDR，上月为增加34.9亿SDR。

“现在焦点不在美联储加不加息上面，要看英国退欧风险怎么传导，退欧的风险还没消化完，如果后面退欧情绪又起来，人民币跌破6.7也不需要惊讶。”一外资行交易员称。

中国监管层再出新招围堵监管漏洞，进一步扩大金融机构远期售汇征收风险准备金的范围，要求境外金融机构的境外远期卖汇头寸在银行间外汇市场平盘后需交纳20%的风险准备金，此举有望进一步增加境外金融机构在境内的远期购汇成本，降低离岸和在岸套利空间，从而缓释人民币贬值压力。

中国货币网周三刊发评论员文章称，虽然6月三个人民币汇率指数均有不同程度走贬，但在英国“脱欧”导致国际汇市剧烈波动的背景下，人民币汇率波幅远小于其他货币，总体上对一篮子货币汇率保持了基本稳定，市场预期也较为平稳。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数继续微跌0.18%至94.25，刷新纪录新低；SDR篮子指数微跌至95.41，BIS篮子指数微跌至95.42，亦创纪录新低。

全球汇市方面，避险货币日圆周四续涨，受英国脱欧公投引发的不确定性提振。与经济成长关联紧密的澳元下挫，此前标准普尔下调澳洲评级展望。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.683 6.69 0.10%

中间价 6.682 6.6857 0.06%

成交额 199.43亿美元 195.55亿美元

日内波动幅度(pips) 93 日低6.6902 日高6.6809

今年以来升贬幅度 -2.83%

2005年汇改以来升贬幅度 23.84%

一年期美元/人民币掉期 648

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6935 6.6956

一年期NDF 6.8371 6.849

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6849；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）