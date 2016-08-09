人民币窄幅盘整后微收升 汇改周年临近关注监管层动向

路透上海/北京8月9日 - 人民币兑美元即期周二在上日收盘价附近窄幅整理后微收升，中间价亦略升。交易员称，今日客盘结购汇较均衡但仍是净购汇，在6.6650元附近依旧有大行“把守”；由于缺乏基本面驱动，短期人民币料继续跟随美元指数波动。

他们并指出，最新公布的7月通胀数据对汇市基本没有影响，随着“收盘价+一篮子汇率变动”的中间价定价机制逐渐被市场接受，只要不出现极端情况，市场对汇价波动的敏感度料继续降低，短期可重点关注监管层是否在811汇改满周年后提出新的措施。

“最近走势很稳定的，基本上跟着模型走，年内应该还是偏贬值的吧，当然也看美联储到底怎么动作，至少大家都不恐慌了。马上811一周年了，看看上面有没‘总结陈词’。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，市场清淡没什么方向，预计随着811汇改周年的临近，人民币汇价将非常稳定。

中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。

中国国家外汇管理局周二称，二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入18.26亿元人民币，较一季度减少近一半；境内金融机构对境外直接投资净流出379.18亿元，环比扩大逾两倍。

全球汇市方面，英镑兑美元周二下跌0.5%至一个月低位，为主要汇市中波动最大者，此前英国央行唯一的政策鹰派暗示其愿意进一步宽松。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.06%至94.66；SDR篮子指数微升至95.76，BIS篮子指数微跌至95.21。

以下为今日在岸市场人民币兑美元、收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6619 6.6624 0.01%

中间价 6.6594 6.6615 0.03%

成交额 167.09亿美元 179.26亿美元

日内波动幅度(pips) 38 日低6.6642 日高6.6604

今年以来升贬幅度 -2.53%

2005年汇改以来升贬幅度 24.24%

一年期美元/人民币掉期 660

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6713 6.669

一年期NDF 6.798 6.7893

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6622；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）