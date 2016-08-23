人民币大幅收升维稳压力下降 反弹空间仍需看美指表现

路透上海/北京8月23日 - 人民币兑美元即期周二大幅收升，中间价亦反弹。交易员称，美元指数回落及大行持续结汇，共同提振人民币汇价，日内人民币走势基本跟随美元指数波动。当前点位市场预期有所分化，客盘结售汇相对平衡，监管维稳压力下降，但汇价反弹空间仍需看美指表现。

他们并指出，因人民币流动性趋紧，境内美元短端掉期明显上行，且长端亦出现大行买盘，推升长端掉期至750点的前期波动区间顶部区域，但预计长端继续上行空间较为有限。

“（掉期）短端上了是因为CNY比较紧，中资大行也开始站bid。长端的话也看到中资大行在买。”一股份行交易员称。

亦有中资行交易员表示，今天市场价比中间价反应更大，有大行在结汇，看不出是客盘还是自营，“我觉得这个点位不大需要维稳的，当然从长点时间看，我还是偏向人民币贬值。”他称。

全球汇市方面，美元周二全线走软，兑日圆一度跌至100日圆以下，因投资者已将关注焦点从美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员就利率发表的鹰派言论，转移至美联储主席叶伦周五在杰克森霍尔的演讲。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.03%至93.86；SDR篮子指数微跌至94.76，BIS篮子指数微跌至94.54。三大指数均续创2014年有记录以来新低。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.799元, 上日尾盘为6.7868元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6578元, 上一交易日尾盘报6.6615元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6416 6.6578 0.24%

中间价 6.6586 6.6652 0.10%

成交额 192.75亿美元 182.14亿美元

日内波动幅度(pips) 167 日低6.6544 日高6.6377

今年以来升贬幅度 -2.23%

2005年汇改以来升贬幅度 24.62%

一年期美元/人民币掉期 760

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6544 6.6615

一年期NDF 6.7861 6.7868

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6418；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）