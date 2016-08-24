美指涨致人民币收跌 人民币资金偏紧推升美元掉期曲线

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京/上海8月24日 - 人民币兑美元即期周三收盘下跌，中间价则升逾160点。交易员称，人民币昨日大幅反弹后客盘结汇意愿下降，而美元指数上行加剧隔夜美元空头止损，短期美指动向仍是重要参考，人民币汇价不排除继续考验周初低点可能。
市场关注全球央行官员本周晚些时候在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的年会，美联储主席叶伦周五将在会议上发表讲话，市场期望从中寻找美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否准备再度升息的线索。
交易员并指出，今日中间价上涨主因昨日收盘价与中间价偏离较大所致，仍符合定价规则，日内亦未有明显干预迹象，短期看不到人民币的趋势性行情，料仍维持区间波动。
而由于境内人民币资金相对偏紧，短端美元掉期因此继续上行，一度推高长端掉期升破800点至近两个月新高，不过午后人民币资金偏紧状况略有缓解，掉期点子亦随之略有下滑。
“今天整体行情还是挺稳定的，主要还是跟着美指走，...没有明显的趋势性行情，”一外资行交易员指出，未来人民币料仍是区间波动行情。
时隔逾半年后，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购。在补充流动性的同时，期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑，昨日消息出台后现券和国债期货一度承压；不过从今天操作结果来看，与春节前持平且明显低于二级的中标利率，稍微缓和冲击。
全球汇市方面，美元周三小涨，但未能突破近期交投区间，市场关注全球央行官员在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的年会，期望从中寻找美联储是否准备再度升息的线索。美元前一交易日下跌。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.27%至94.12；SDR篮子指数微升至94.99，BIS篮子指数微升至94.86。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.651 6.6416 -0.14%
中间价 6.642 6.6586 0.25%
成交额 160.66亿美元 192.75亿美元
日内波动幅度(pips) 137 日低6.6573 日高6.6436
今年以来升贬幅度 -2.37%
2005年汇改以来升贬幅度 24.44%
一年期美元/人民币掉期 790
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.6644 6.6574
一年期NDF 6.8045 6.7883
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6537；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良/林高丽)
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