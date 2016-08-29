人民币震荡收跌至逾一个月新低 美加息预期升温午盘购汇增强

路透上海/北京8月29日 - 人民币兑美元即期周一震荡收跌，中间价大跌逾360点，均至逾一个月新低。交易员称，美联储主席叶伦上周鹰派言论提振美联储年内加息预期，但预计落点仍会在11-12月，预计三季度结束前人民币不具备大幅贬值空间。

他们并指出，今日开盘后随即有隔夜美元头寸出来结汇，部分客盘也认为6.68元附近是结汇良机，共同助力人民币收窄跌幅。但午后购汇大幅增加，但大行仍在6.68附近值守。

“今天汇价一接近6.68打手就出现了，就守在那，你买它就offer，你下去了它也不追。”一股份行交易员称。

他并表示，上午由于人民币中间价低开，加上欧元下跌带动美元指数，市场结汇意愿较强，人民币跌幅收窄。午后欧元转跌，且购汇力量很强，带动人民币继续下跌并扩大跌幅。

全球汇市方面，美元周一在亚洲市场交投持坚，此前美联储主席叶伦就美国经济与发表乐观谈话，交易员调升对美国升息的押注。美指日内持稳于95.551，距离周五所及高位、8月16日来最高水平95.594不远。

在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行官员会议上，美联储主席叶伦称，美国劳动力市场改善，经济适度增长的预期增强了升息可能性。根据CME的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，9月升息的可能性从叶伦讲话前的24%提高至36%，12月升息可能性升至逾60%。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.04%至94.09；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数微升至94.84。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.679 6.6688 -0.15%

中间价 6.6856 6.6488 -0.55%

成交额 200.05亿美元 184.95亿美元

日内波动幅度(pips) 150 日低6.685 日高6.67

今年以来升贬幅度 -2.78%

2005年汇改以来升贬幅度 23.92%

一年期美元/人民币掉期 800

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.691 6.694

一年期NDF 6.8295 6.8263

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6782；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）