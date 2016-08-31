人民币窄幅波动微收升 短期料可守稳6.7元前期低点

路透上海/北京8月31日 - 人民币兑美元即期周三微收升，中间价则跌近百点至逾一个月新低。交易员称，由于美联储加息预期升温，中间价下跌提升客盘购汇情绪，不过大行在6.68元附近提供美元流动性，料G20峰会结束前汇价延续宽幅波动走势。

他们并指出，人民币即期汇价在高于中间价130点左右交投，表明监管层维稳态度，此举也可拉高明日中间价，缓和市场预期。本周五美国非农就业数据可能偏弱，美元指数反弹或受阻，短期人民币料可守稳6.7元前期低点。

“今天没什么行情，大行封住了6.68，估计G20之前都会这样吧。”一股份行交易员称，“掉期长端下来是自营在砸，大家赌央行会续作掉期。而且这个点位接近利率平价，也没啥可做的了。”

北京时间16:50，境内美元/人民币隔夜掉期报5.4点，较上日涨45.95%。一个月期报128点，一年期报780点，较上日分别跌12.93%和4.88%。

2016年G20（20国集团）领导人峰会将于9月4日至9月5日在浙江杭州举行。

中国财政部副部长朱光耀周三表示，人民币汇率决定于中国经济的基本面，就长期而言不具备持续贬值的基础。

全球汇市方面，美元兑日圆周三升至一个月高位，因投资者改变原来基于美联储不会很快加息的预期所做的押注。

根据路透访查的89位分析师的预估中值，周五数据将显示，美国8月非农就业岗位增加18万，低于7月和6月的25.5万和29.2万增幅，前两个月的数据均优于预期。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.21%至94.32；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.04。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6783 6.68 0.03%

中间价 6.6908 6.6812 -0.14%

成交额 202.17亿美元 209.44亿美元

日内波动幅度(pips) 75 日低6.6835 日高6.676

今年以来升贬幅度 -2.77%

2005年汇改以来升贬幅度 23.93%

一年期美元/人民币掉期 780

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.691 6.6927

一年期NDF 6.834 6.8328

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6788；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）