人民币窄幅盘整微收跌 市场静待明日美国非农数据

路透上海9月1日 - 人民币兑美元即期周四窄幅盘整微收跌，中间价则反弹逾120点。交易员称，今日中间价反弹，但无奈即期市场依旧在6.68元附近交投，大行守稳该点位的意图明显，市场静待明日美国非农数据。

他们并指出，今早中国公布的官方制造业PMI指数表现较好，但市场反应平静，以往重大会议前汇市亦大体稳定，因此本周汇价走势并无明显意外；由于市场价稳定，人民币汇率指数因为美元指数上涨而升至两周高点。

“市场没什么特别的，每个人都在等待明天的美国非农数据。”一外资行交易员称。

“这两天太明显了，有啥分析的啊，跌不跌破6.7，也得等会议结束了再说，看监管层怎么安排吧。”一中资行交易员称。

2016年G20（20国集团）领导人峰会将于9月4日至9月5日在浙江杭州举行。

随着市场需求回暖，中国8月官方制造业PMI重回扩张区间，并创下50.4的近两年新高；服务业增速虽回落但仍保持扩张，显示中国经济经历短暂停歇后再拾动能，短期持稳的可能性较大。不过同时公布的财新制造业PMI回落至临界点，其背离走势令担忧仍存。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周四走势蹒跚；在美国周五公布重要的非农就业数据前，美元涨势止步。该数据料影响市场的短期利率预期。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.23%至94.54的两周高点；SDR篮子指数微升至95.23，BIS篮子指数微升至95.22。

以下为今日在岸市场人民币兑美元、收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.68 6.6783 -0.03%

中间价 6.6784 6.6908 0.19%

成交额 210.42亿美元 202.17亿美元

日内波动幅度(pips) 44 日低6.6808 日高6.6764

今年以来升贬幅度 -2.79%

2005年汇改以来升贬幅度 23.90%

一年期美元/人民币掉期 758

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6889 6.6915

一年期NDF 6.819 6.8263

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6801；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）