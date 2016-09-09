人民币震荡收跌 购汇需求旺盛致成交放量

路透上海/北京9月9日 - 人民币兑美元即期周五午盘扩大跌幅，震荡收低，购汇旺盛导致成交放量。交易员称，今日中国公布的8月通胀数据对汇市几无影响，离岸CNH表现偏弱继续拖累在岸汇价；鉴于境内客盘购汇需求仍较旺，不排除汇价继续考验6.68元前期低点支撑。

他们并指出，大行持续通过掉期市场维稳汇市，本周以来境内美元掉期曲线持续走平，其中一年期掉期已经下探645点的三周低点，若和上周五高点910点相比，则最大跌幅已近30%。

“隔夜美指上涨突然，昨天做空美元的人今天早盘就来补仓。12点以后人民币跌的很快，就又有很多客户出来购汇。”一股份行交易员称。

离岸美元掉期则因为人民币资金流动性紧张等结构性因素影响，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周五自昨日的5.446%逾七个半月新高小幅回落至4.71267%，但仍是周三1.56767%的三倍，离岸人民币掉期隐含利率亦短暂亦继续维持在4.305%的阶段高点。

有交易员稍早前表示，可能是大行通过抽紧离岸人民币流动性，加大做空人民币成本，倒逼做空出局，来稳定人民币汇率，但预计离岸人民币资金紧张状况不会长期持续。

稍早中国国家统计局公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准；8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，为2012年4月以来最小降幅。

中国货币网周五刊发特约评论员文章称，8月虽受暑期出境游和海外留学购汇需求依然较为旺盛影响，但是人民币汇率仍继续按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制有序运行，人民币对美元双边汇率的弹性进一步增强。

全球汇市，朝鲜周五进行最新一次核试验，促使资金流入日圆和美元等避险货币。本周欧美外汇投资者夏季休假归来后，市场几乎没有提供任何清晰走向。[FRX/CN]

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6799 6.6639 -0.24%

中间价 6.6684 6.662 -0.10%

成交额 260.65亿美元 236.92亿美元

日内波动幅度(pips) 119 日低6.682 日高6.6701

今年以来升贬幅度 -2.79%

2005年汇改以来升贬幅度 23.90%

一年期美元/人民币掉期 725

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6917 6.6799

一年期NDF 6.8545 6.84

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6795；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5282、6.5338和8.8913。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）