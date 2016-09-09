人民币震荡收跌 购汇需求旺盛致成交放量

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京9月9日 - 人民币兑美元即期周五午盘扩大跌幅，震荡收低，购汇旺盛导致成交放量。交易员称，今日中国公布的8月通胀数据对汇市几无影响，离岸CNH表现偏弱继续拖累在岸汇价；鉴于境内客盘购汇需求仍较旺，不排除汇价继续考验6.68元前期低点支撑。
他们并指出，大行持续通过掉期市场维稳汇市，本周以来境内美元掉期曲线持续走平，其中一年期掉期已经下探645点的三周低点，若和上周五高点910点相比，则最大跌幅已近30%。
“隔夜美指上涨突然，昨天做空美元的人今天早盘就来补仓。12点以后人民币跌的很快，就又有很多客户出来购汇。”一股份行交易员称。
离岸美元掉期则因为人民币资金流动性紧张等结构性因素影响，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周五自昨日的5.446%逾七个半月新高小幅回落至4.71267%，但仍是周三1.56767%的三倍，离岸人民币掉期隐含利率亦短暂亦继续维持在4.305%的阶段高点。
有交易员稍早前表示，可能是大行通过抽紧离岸人民币流动性，加大做空人民币成本，倒逼做空出局，来稳定人民币汇率，但预计离岸人民币资金紧张状况不会长期持续。
稍早中国国家统计局公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准；8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，为2012年4月以来最小降幅。
中国货币网周五刊发特约评论员文章称，8月虽受暑期出境游和海外留学购汇需求依然较为旺盛影响，但是人民币汇率仍继续按照“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”机制有序运行，人民币对美元双边汇率的弹性进一步增强。
全球汇市，朝鲜周五进行最新一次核试验，促使资金流入日圆和美元等避险货币。本周欧美外汇投资者夏季休假归来后，市场几乎没有提供任何清晰走向。[FRX/CN]
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.6799 6.6639 -0.24%
中间价 6.6684 6.662 -0.10%
成交额 260.65亿美元 236.92亿美元
日内波动幅度(pips) 119 日低6.682 日高6.6701
今年以来升贬幅度 -2.79%
2005年汇改以来升贬幅度 23.90%
一年期美元/人民币掉期 725
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.6917 6.6799
一年期NDF 6.8545 6.84
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6795；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5282、6.5338和8.8913。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)
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