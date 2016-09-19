人民币微收跌 离岸人民币资金持续紧张两地汇价倒挂

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京9月19日 - 人民币兑美元即期周一震荡微收跌，与离岸CNH出现倒挂，中间价则升值逾百点。交易员称，今早人民币走强多半受节假日因素影响，但客盘购汇需求较旺，尽管大行在6.67处提供美元流动性，午后人民币仍由升转跌。午后公布的8月银行结售汇逆差大幅收窄，但市场反应不明显。
他们并指出，虽然美联储年内加息预期日盛，但短期或已基本消化，最近一个月对人民币的压力相对较小。不过此次会议可能释放鹰派言论，为12月加息预热。而离岸人民币资金持续紧张，离岸美元/人民币掉期曲线隔夜大幅上行，长端则明显下行。
“今天客盘购汇非常多，境内就是有人要买，央行如果不压的话（美元）就会一直往上。”一股份行交易员称，“客户可能觉得很快就会动荡，现在先买了求安稳。”
亦有外资行交易员表示，离岸和在岸倒挂，一个原因是离岸人民币资金非常紧，做空成本很大。离岸资金持续紧张，估计还是大行在离岸抽流动性，但持续这么紧张，确实比较罕见。
由于中秋节假期，上周四、周五中国境内银行间外汇市场休市，而离岸CNH持续交易，由于离岸人民币资金持续高企，导致离岸空头纷纷离场，离岸CNHCNH=D3上周五一度触及一个月新高，与在岸即期出现倒挂。
离岸人民币资金周一依旧紧张，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周一报23.683%，继续刷新8个月新高，一周期资金拆放利率也达到了12.446%的8个月新高；同时离岸隔夜人民币掉期隐含利率亦早盘更是触及32.898%的8个月高点，随后回落至13.878%附近，仍是近期高点。
中国招商证券周一发布报告称，随着美联储9月议息会议的临近，国际资金在上周明显撤离新兴市场；但在此背景下，上周境内外人民币汇率反而不同程度的走强。种种迹象表明，央行上周可能在境内外市场同时行动，对人民币汇率进行干预。这或许可以解释上周香港市场CNH HIBOR的明显上升。
中国国家外汇管理局周一公布，8月银行结售汇逆差95亿美元，上月为逆差317亿美元。外管局称，人民币对美元汇率呈现双向浮动，市场情绪较为稳定，有助外汇供求进一步趋向平衡。
全球汇市方面，美元周一从两周高位回落，在市场严阵以待美日两国央行本周晚些时候政策会议之前，油价上涨成为交投主题。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.6716 6.6711 -0.01%
中间价 6.6786 6.6895 0.16%
成交额 163.84亿美元 277.09亿美元
日内波动幅度(pips) 131 日低6.6733 日高6.6602
今年以来升贬幅度 -2.67%
2005年汇改以来升贬幅度 24.06%
一年期美元/人民币掉期 718
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.6702 6.6545
一年期NDF 6.8553 6.841
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6692；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4435、6.5301和8.7050。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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