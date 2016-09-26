人民币收盘微升 市场缺乏指引短期料易升难跌

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期周一收盘微升，汇价基本维持在6.67元上下各10个点的狭窄区间内运行，中间价则下调74点。交易员称，近日市场缺乏方向指引，而大行仍在6.67元附近值守，汇市已经进入稳定的“SDR行情”，但可以预计短期内汇价料易升难跌。
他们并指出，10月1日人民币入篮SDR(特别提款权)前，估计大行会持续维稳，但短期的窄幅波动不能代表长期趋势，回到8.11汇改前的窄幅波动可能性有限；由于国庆长假临近，后半周隔夜资金成本较高，赌方向的机构可能在后半周行动。
“早盘很稳定，大家默认大行会在这里，大行也真的在这里。没什么波动，自营很难赚钱，大家交易热情不高。”一中资行交易员称。
而另一中资行资深交易员指出，中期人民币看跌，但短期大行维稳态度坚决，可以预计两三周以内人民币下跌空间有限，需要结汇的企业可以择机结汇，国庆之后可能出现小幅升值。
全球汇市方面，日圆周一表现强势，日本央行再次承诺将采取一切必要措施让通胀回升，其中包括进一步调降负利率。市场所有目光将投向晚间将举行的美国大选辩论，投资者最关心的是特朗普赢得总统大选的机率，以及许多分析师认为的这位贸易保护主义者胜选将对美元构成提振。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.6699 6.67 0.00%
中间价 6.6744 6.667 -0.11%
成交额 220.67亿美元 211.78亿美元
日内波动幅度(pips) 27 日低6.6712 日高6.6685
今年以来升贬幅度 -2.64%
2005年汇改以来升贬幅度 24.09%
一年期美元/人民币掉期 721
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.6805 6.6793
一年期NDF 6.8545 6.855
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6706；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4876、6.6134和8.6366。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良/曾祥进)
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