人民币收盘微升 市场缺乏指引短期料易升难跌

路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期周一收盘微升，汇价基本维持在6.67元上下各10个点的狭窄区间内运行，中间价则下调74点。交易员称，近日市场缺乏方向指引，而大行仍在6.67元附近值守，汇市已经进入稳定的“SDR行情”，但可以预计短期内汇价料易升难跌。

他们并指出，10月1日人民币入篮SDR(特别提款权)前，估计大行会持续维稳，但短期的窄幅波动不能代表长期趋势，回到8.11汇改前的窄幅波动可能性有限；由于国庆长假临近，后半周隔夜资金成本较高，赌方向的机构可能在后半周行动。

“早盘很稳定，大家默认大行会在这里，大行也真的在这里。没什么波动，自营很难赚钱，大家交易热情不高。”一中资行交易员称。

而另一中资行资深交易员指出，中期人民币看跌，但短期大行维稳态度坚决，可以预计两三周以内人民币下跌空间有限，需要结汇的企业可以择机结汇，国庆之后可能出现小幅升值。

全球汇市方面，日圆周一表现强势，日本央行再次承诺将采取一切必要措施让通胀回升，其中包括进一步调降负利率。市场所有目光将投向晚间将举行的美国大选辩论，投资者最关心的是特朗普赢得总统大选的机率，以及许多分析师认为的这位贸易保护主义者胜选将对美元构成提振。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6699 6.67 0.00%

中间价 6.6744 6.667 -0.11%

成交额 220.67亿美元 211.78亿美元

日内波动幅度(pips) 27 日低6.6712 日高6.6685

今年以来升贬幅度 -2.64%

2005年汇改以来升贬幅度 24.09%

一年期美元/人民币掉期 721

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6805 6.6793

一年期NDF 6.8545 6.855

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6706；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4876、6.6134和8.6366。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）