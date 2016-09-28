人民币收盘放量小跌 国庆长假来临前汇价料续持稳

路透北京9月28日 - 人民币兑美元即期周三收盘放量小跌，汇价弹性略有增加，中间价亦小幅调降。交易员称，市场美元买盘依旧占上风，但消息面波澜不兴，国庆长假来临前汇价料续持稳。近期大行似乎采取区间小波动来替代某个点位的思路来稳定市场的迹象。

他们并指出，尽管人民币入篮SDR（特别提款权）对汇市难有直接影响，但不排除监管层在此前后放松维稳的可能，毕竟作为国际货币的要求是更加市场化。若比照春节长假前后走势，节后走势仍存较大不确定，关键仍需看大行态度。

“今天量不小，主要还是有需求，当然还有部分机构准备一些长假备付等等，总的来说人民币还是有点偏弱的，但我觉得现在大家（贬值）预期这么强，反而跌的可能性会比较小。”一中资行交易员称。

另一中资行交易员称，今日市场波动较之前略微大一些，之前汇价不动自营都没什么机会。

上海证券报周三刊登专家的文章指出，当前人民币面临贬值趋势，在政策操作上应注意维持稳定的离岸在岸汇差，在注重扩大汇率双向波动幅度的同时，适度提高对人民币汇率波动的容忍度；并加大离岸市场人民币计价的金融产品的开发，这将有利于灵活应对离岸市场汇率波动和进一步推动人民币国际化。

全球汇市方面，美元/日圆及一篮子主要货币周三上涨，市场焦点转向美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚的证词陈述。

美联储主席叶伦今日稍后将在国会一个委员会发表半年度证词陈述，尽管她的侧重点可能是金融监管，但交易商称，她有可能会被问到关于美联储对利率及经济前景预期的问题。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6712 6.6684 -0.04%

中间价 6.6681 6.6646 -0.05%

成交额 273.71亿美元 250.34亿美元

日内波动幅度(pips) 59 日低6.6729 日高6.667

今年以来升贬幅度 -2.66%

2005年汇改以来升贬幅度 24.06%

一年期美元/人民币掉期 623

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6835 6.6839

一年期NDF 6.8148 6.8225

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6707；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4714、6.6347和8.6837。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）