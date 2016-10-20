人民币微收跌暂止步6.74元关口 部分机构倒量致成交放大

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月20日 - 人民币兑美元即期周四放量微收跌，实际波动区间极为狭窄，中间价则小幅反弹。交易员称，客盘延续旺盛的购汇情绪，大行亦适时提供美元流动性，汇价在6.74元附近博弈，成交持续放量；而汇价窄幅波动亦使部分机构参与倒量，成交量进一步放大。
他们也指出，10月以来人民币兑美元跌去1%左右，与美指同期涨幅超2.5%相比明显较小，但年内美联储仍可能选择加息，美指仍可能进一步走强。若市场对人民币贬值关注度不断上升，监管维稳压力料随之提升。
“今天市场没怎么动，可能有些银行在做量，成交量就上去了。”一中资行交易员称。
亦有外资行交易员表示，今日购汇量不少，但汇价并未明显贬值，“大行还是有点控制的，又有点像节前6.68那样了。”
中国国家外管局原国际收支司司长管涛接受路透专访时称，汇率应该对经济金融数据和重大事件都有所反应，而不只是对美元汇率走势做出反应，人民币汇率改革仍是一盘未下完的棋，还得有“惊险一跃”。
瑞银中国最新观点认为，最近人民币对美元明显贬值主因是美元对其他主要货币升值、特别是英镑，不过9月资本流出规模也有所扩大。虽然9月出口增速低于预期，但预计短期内决策层不会利用人民币贬值来刺激出口和增长。
“预计年底美联储可能加息、美元有可能进一步走强，人民币还可能继续对美元贬值至6.8左右。”其报告指出。
全球汇市方面，欧元/美元周四接近三个月低位，等待稍晚欧洲央行会议召开，市场焦点是欧洲央行总裁德拉吉是否会暗示，央行准备缩减购债计划。[FRX/CN]
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.7396 6.7393 0.00%
中间价 6.7311 6.7326 0.02%
成交额 299.54亿美元 260.84亿美元
日内波动幅度(pips) 41 日低6.7422 日高6.7381
今年以来升贬幅度 -3.65%
2005年汇改以来升贬幅度 22.80%
一年期美元/人民币掉期 605
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.7454 6.74
一年期NDF 6.9055 6.9045
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7396；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3902、6.4999和8.2756。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)
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