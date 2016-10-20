人民币微收跌暂止步6.74元关口 部分机构倒量致成交放大

路透上海/北京10月20日 - 人民币兑美元即期周四放量微收跌，实际波动区间极为狭窄，中间价则小幅反弹。交易员称，客盘延续旺盛的购汇情绪，大行亦适时提供美元流动性，汇价在6.74元附近博弈，成交持续放量；而汇价窄幅波动亦使部分机构参与倒量，成交量进一步放大。

他们也指出，10月以来人民币兑美元跌去1%左右，与美指同期涨幅超2.5%相比明显较小，但年内美联储仍可能选择加息，美指仍可能进一步走强。若市场对人民币贬值关注度不断上升，监管维稳压力料随之提升。

“今天市场没怎么动，可能有些银行在做量，成交量就上去了。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，今日购汇量不少，但汇价并未明显贬值，“大行还是有点控制的，又有点像节前6.68那样了。”

中国国家外管局原国际收支司司长管涛接受路透专访时称，汇率应该对经济金融数据和重大事件都有所反应，而不只是对美元汇率走势做出反应，人民币汇率改革仍是一盘未下完的棋，还得有“惊险一跃”。

瑞银中国最新观点认为，最近人民币对美元明显贬值主因是美元对其他主要货币升值、特别是英镑，不过9月资本流出规模也有所扩大。虽然9月出口增速低于预期，但预计短期内决策层不会利用人民币贬值来刺激出口和增长。

“预计年底美联储可能加息、美元有可能进一步走强，人民币还可能继续对美元贬值至6.8左右。”其报告指出。

全球汇市方面，欧元/美元周四接近三个月低位，等待稍晚欧洲央行会议召开，市场焦点是欧洲央行总裁德拉吉是否会暗示，央行准备缩减购债计划。[FRX/CN]

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7396 6.7393 0.00%

中间价 6.7311 6.7326 0.02%

成交额 299.54亿美元 260.84亿美元

日内波动幅度(pips) 41 日低6.7422 日高6.7381

今年以来升贬幅度 -3.65%

2005年汇改以来升贬幅度 22.80%

一年期美元/人民币掉期 605

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7454 6.74

一年期NDF 6.9055 6.9045

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7396；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3902、6.4999和8.2756。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）