人民币收跌与中间价续创逾六年新低 偏弱走势料难改

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月25日 - 人民币兑美元即期周二续收跌，与中间价再刷新逾六年新低，但汇价跌幅已有所收窄。交易员称，美元指数涨势缩减，小幅缓和人民币下行压力，但由于客盘仍偏购汇，大行为控制贬值速度继续向市场提供美元流动性，短期内人民币偏弱走势料难改。
他们并指出，监管层再度向市场喊话，希望稳定汇率预期，但市场似乎对监管层的预期管理有逆反心理，因此是否见效还有待观察；美联储加息仅是近期美指强势的部分原因，欧元区面临的不确定性也被动助长美元多头人气，短期美指有可能考验100整数关口。
“大行有在出美元，而且出的点位距离中间价比前两天要小，今天才30多个点，应该还是想控制一下（贬值）速度吧。”一中资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，由于人民币连续贬值，且监管层对汇价的波动容忍已经明显提高，多家机构也开始调整年内贬值幅度的判断，“以前预测6.8都不会到，现在估计年内会到6.85。自营也是买（美元）的多，大家都不怎么敢空（美元）了。”
中国人民银行研究局首席经济学家马骏周二称，在新定价机制下尽管人民币兑美元10月有所贬值，但兑一篮子货币保持稳定；倘若美联储（FED）12月加息，对人民币汇率影响预计有限。
中国央行副行长易纲周二在人民日报撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。
全球汇市方面，人民币周二触及2010年开始离岸交易以来的最低位，因美元仍全线保持强势，接近九个月高位，市场预期美国将在今年底前升息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.7778 6.7718 -0.09%
中间价 6.7744 6.769 -0.08%
成交额 263.16亿美元 306.69亿美元
日内波动幅度(pips) 52 日低6.7787 日高6.7735
今年以来升贬幅度 -4.19%
2005年汇改以来升贬幅度 22.11%
一年期美元/人民币掉期 575
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.7834 6.7818
一年期NDF 6.9385 6.9378
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7772；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3716、6.4877和8.2819。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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