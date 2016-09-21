人民币盘整微收跌，自营求避险平仓以待美联储决议

路透上海/北京9月21日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，整体波动区间极为狭窄，中间价则根据规则回落调整逾140点。交易员称，日本央行决议对人民币影响不大，而美联储议息决议亦公布在即，在风险释放前多家自营盘选择减少头寸，短期料延续窄幅整理。

他们并指出，由于客盘仍有购汇需求，大行继续向市场提供美元流动性；离岸人民币流动性今日基本恢复正常，但也不应过分乐观，毕竟临近月底随后紧接着国庆长假，离岸人民币利率仍可能出现较大波动。

“今天买盘也很多，尽管日本央行决议公布后美元指数涨了，但境内有中资大行守着，（美元）也上不去。”一股份行交易员称。

他并表示，尽管市场预期美联储本月不会加息，但毕竟这是个风险事件，自营盘亦选择购汇平仓，尽量少拿头寸。

离岸人民币流动性周三基本恢复正常，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周三报3.8700%，昨日为12.13533%，一周期资金拆放利率也从周二的7.98367%继续下跌至4.3265%；离岸隔夜人民币掉期隐含利率回到2%附近，最新报2.182%。

全球汇市方面，日圆周三下跌，此前日本央行调整政策框架，并承诺将低利率维持更长时间，以催生通胀；投资者在美联储今日稍晚宣布政策会议结果之前买回美元。

日本央行周三大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6713 6.6711 0.00%

中间价 6.6738 6.6595 -0.21%

成交额 268.07亿美元 210.21亿美元

日内波动幅度(pips) 43 日低6.6743 日高6.67

今年以来升贬幅度 -2.66%

2005年汇改以来升贬幅度 24.06%

一年期美元/人民币掉期 752

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6824 6.6823

一年期NDF 6.849 6.856

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6716；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4336、6.5267和8.6548。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）