人民币盘整微收跌，自营求避险平仓以待美联储决议

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京9月21日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，整体波动区间极为狭窄，中间价则根据规则回落调整逾140点。交易员称，日本央行决议对人民币影响不大，而美联储议息决议亦公布在即，在风险释放前多家自营盘选择减少头寸，短期料延续窄幅整理。
他们并指出，由于客盘仍有购汇需求，大行继续向市场提供美元流动性；离岸人民币流动性今日基本恢复正常，但也不应过分乐观，毕竟临近月底随后紧接着国庆长假，离岸人民币利率仍可能出现较大波动。
“今天买盘也很多，尽管日本央行决议公布后美元指数涨了，但境内有中资大行守着，（美元）也上不去。”一股份行交易员称。
他并表示，尽管市场预期美联储本月不会加息，但毕竟这是个风险事件，自营盘亦选择购汇平仓，尽量少拿头寸。
离岸人民币流动性周三基本恢复正常，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周三报3.8700%，昨日为12.13533%，一周期资金拆放利率也从周二的7.98367%继续下跌至4.3265%；离岸隔夜人民币掉期隐含利率回到2%附近，最新报2.182%。
全球汇市方面，日圆周三下跌，此前日本央行调整政策框架，并承诺将低利率维持更长时间，以催生通胀；投资者在美联储今日稍晚宣布政策会议结果之前买回美元。
日本央行周三大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.6713 6.6711 0.00%
中间价 6.6738 6.6595 -0.21%
成交额 268.07亿美元 210.21亿美元
日内波动幅度(pips) 43 日低6.6743 日高6.67
今年以来升贬幅度 -2.66%
2005年汇改以来升贬幅度 24.06%
一年期美元/人民币掉期 752
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.6824 6.6823
一年期NDF 6.849 6.856
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6716；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4336、6.5267和8.6548。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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