人民币收升与中间价背道而驰 大行组合拳打压做空投机者

路透北京/上海9月14日 - 人民币兑美元即期周三收升，完全无视中间价贬至6.69元附近低点走势。交易员称，美联储年内加息预期持续升温，加剧人民币贬值压力，大行再出组合拳打击人民币做空投机者，此举也为后续汇价双向波动提供空间，短期走势更取决大行意愿。

他们并指出，即期市场无视美元指数大幅反弹走势，一度强行拉升人民币汇价逾百点，一方面可见市场看贬人民币的态度，另一方面大行积极维稳，同时离岸人民币流动性亦持续大幅收紧。

“还是有点明显的，不管是在岸这边还是离岸市场，估计是央行希望给市场波动留出空间吧，这样也可以打击一下那些空头。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员也指出，近期即期市场成交量稳步上涨，昨日更是升破300亿美元，客盘购汇有一定管制的情况下，估计最近的投机盘不小，这可能是大行出手的原因之一。

一股份行交易员称，今天大行售汇力道出乎市场意料，但要以此认为人民币汇率走势会发生逆转还不至于，还需要观察大行的动向。目前看，未来2-3个月人民币维持适度走贬的大趋势没改，且中秋节后人民币汇价大概率将回到6.68元左右。

今日离岸人民币即期一度反弹近200点至6.6712元，大幅收窄与在岸即期的价差；另外离岸人民币资金再度紧张，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周三报8.16167%，创七个月新高。

德商银行驻新加坡经济学家周浩认为，央行此举可以提高做空离岸人民币成本，减缓人民币贬值压力，短期内帮助稳定离岸人民币汇率，但这可能加剧市场波动，并导致市场抛售风险资产，打击市场信心；另外央行的频繁干预，也可能强化人民币将进一步贬值预期，并导致资本持续外流。

中秋假期将至，离岸流动性紧张仍在持续。香港离岸人民币银行同业拆放利率（HIBOR）几乎全线飙涨，市场人士指出，这可能仍与一年前的央行干预有关，现在当时做的远期要交割，引发离岸资金紧张。

全球汇市，日圆/美元周三跌至一周低点。之前有报道称，日本央行在考虑进一步放宽货币政策，其中包括进一步调降负利率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6711 6.68 0.13%

中间价 6.6895 6.6726 -0.25%

成交额 277.09亿美元 290.12亿美元

日内波动幅度(pips) 109 日低6.6791 日高6.6682

今年以来升贬幅度 -2.66%

2005年汇改以来升贬幅度 24.06%

一年期美元/人民币掉期 707

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6772 6.6897

一年期NDF 6.8605 6.876

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6716；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4971、6.4614和8.822。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）