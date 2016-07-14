美元掉期曲线波动下行 人民币流动性呈宽松态势

路透北京7月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线周四下跌，本周呈波动下行趋势。交易员称，因周三央行续做中期借贷便利(MLF)，人民币流动性宽松，致掉期市场卖压较重。不过一年期掉期已经接近底部，料下行空间不大，近期有反弹可能。

他们并表示，近期美元和人民币都较为宽松，因可配置的优质资产有限，资金都堆积在银行间市场。短端美元拆借需求不旺，主要用于现金头寸管理；长端尽管流动性略紧，但仍有中资大行配出，需求方以城商行为主。

“过了季末人民币比较宽松，而且卖盘比较多，掉期就一直下。不过应该跌不太下去了，快到底了，卖盘再继续压的话可能掉期会反弹。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，境内掉期不断下行主导力量还是人民币流动性充裕，一方面因为央行的MLF操作，另外也有资产荒的原因。

“现在流动性都松，资产荒，钱配不出去，都积累在银行间市场。不光是配置人民币资产跟不上，美元也是，以前有的行拆美元配美债，现在都少了很多。”他称。

北京时间16:00，境内美元/人民币一周期掉期报9.3点，一个月期报49点，一年期报600点，较上周四分别下跌35.42%、15.52%、和7.69%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.350/4.550，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.800/4.300，较上周四小幅上升。

中国银行间市场周四资金面维持宽松，市场供给充足，主要回购利率保持平稳。交易员称，央行昨日超额续作MLF（中期借贷便利），彰显维稳姿态，今日大行融出积极，供需两旺，不过需求仍集中在隔夜品种。

人民币兑美元即期周四早盘较上日收盘价小幅上涨，中间价继续小升。交易员称，离岸CNH短暂波动后重回平静，外部环境趋稳美元指数亦温和调整，但客盘购汇仍不少，大行仍需6.69元附近提供美元流动性，短期汇价或维持区间窄幅整理。（完）