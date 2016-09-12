人民币收平无视中间价大跌 大行组合拳稳定市场预期

路透北京/上海9月12日 - 人民币兑美元即期周一收平，且盘中有效波动区间狭窄，无视今日中间价大跌224点至逾两个半月低点。交易员称，由于客盘购汇需求仍较大，大行在6.68元附近继续提供美元流动性，短期汇价料仍维持在该点位附近波动。

他们并指出，由于在岸汇价持稳，离岸CNH自6.7元日内低点快速回升，两地价差亦迅速收窄至100点左右；而离岸人民币资金仍较为紧张，且人民币贬值预期有增无减，共同推升离岸CNH一年期掉期一度升破1,800点关口至逾半年新高，午后则有所回落。

“早上（美元）中间价开这么高，大家还是有预期onshore（在岸美元兑人民币）会升破6.68的，但后来还是很稳定，离岸空头也不得不放弃了。”一中资行交易员称。

受人民币流动性紧张等结构性因素影响，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周一报5.5155%的近八个月高点，这也是连续三个交易日偏离正常的2%以下水平；同时离岸人民币掉期隐含利率亦连续三个交易日维持在4%以上。

一外资行交易员指出，由于离岸人民币资金池持续缩小，而近期人民币资金需求导致资金利率居高不下，这将导致人民币空头资金成本大幅上升，将变相挤出空头投机者，大行以此稳定汇率预期，但也可能伤及人民币国际化脚步。

全球汇市方面，避险日圆周一成为赢家，因为投资者抛售股票和大宗商品等高风险资产；但美元表现优于高收益货币，因市场重新预期美联储将在近期升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6799 6.6799 0.00%

中间价 6.6908 6.6684 -0.33%

成交额 255.96亿美元 260.65亿美元

日内波动幅度(pips) 80 日低6.6835 日高6.6755

今年以来升贬幅度 -2.79%

2005年汇改以来升贬幅度 23.90%

一年期美元/人民币掉期 764

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6915 6.6955

一年期NDF 6.874 6.877

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6797；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5127、6.5147和8.8655。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）