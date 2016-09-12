人民币收平无视中间价大跌 大行组合拳稳定市场预期

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京/上海9月12日 - 人民币兑美元即期周一收平，且盘中有效波动区间狭窄，无视今日中间价大跌224点至逾两个半月低点。交易员称，由于客盘购汇需求仍较大，大行在6.68元附近继续提供美元流动性，短期汇价料仍维持在该点位附近波动。
他们并指出，由于在岸汇价持稳，离岸CNH自6.7元日内低点快速回升，两地价差亦迅速收窄至100点左右；而离岸人民币资金仍较为紧张，且人民币贬值预期有增无减，共同推升离岸CNH一年期掉期一度升破1,800点关口至逾半年新高，午后则有所回落。
“早上（美元）中间价开这么高，大家还是有预期onshore（在岸美元兑人民币）会升破6.68的，但后来还是很稳定，离岸空头也不得不放弃了。”一中资行交易员称。
受人民币流动性紧张等结构性因素影响，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周一报5.5155%的近八个月高点，这也是连续三个交易日偏离正常的2%以下水平；同时离岸人民币掉期隐含利率亦连续三个交易日维持在4%以上。
一外资行交易员指出，由于离岸人民币资金池持续缩小，而近期人民币资金需求导致资金利率居高不下，这将导致人民币空头资金成本大幅上升，将变相挤出空头投机者，大行以此稳定汇率预期，但也可能伤及人民币国际化脚步。
全球汇市方面，避险日圆周一成为赢家，因为投资者抛售股票和大宗商品等高风险资产；但美元表现优于高收益货币，因市场重新预期美联储将在近期升息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.6799 6.6799 0.00%
中间价 6.6908 6.6684 -0.33%
成交额 255.96亿美元 260.65亿美元
日内波动幅度(pips) 80 日低6.6835 日高6.6755
今年以来升贬幅度 -2.79%
2005年汇改以来升贬幅度 23.90%
一年期美元/人民币掉期 764
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.6915 6.6955
一年期NDF 6.874 6.877
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6797；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5127、6.5147和8.8655。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/张喜良)
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