人民币微收跌 G20前人民币料继续区间宽幅波动

路透上海/北京8月25日 - 人民币兑美元即期周四微收跌，中间价则跌逾180点。交易员称，早盘汇价短暂跌破6.66元关口部分头寸择机结汇，另外美元指数早盘略有调整亦提振结汇情绪，人民币跌幅在午后明显缩减。但G20峰会临近，料人民币继续区间宽幅波动，大幅升贬动力均不足。

他们并指出，央行重启14天逆回购，无意采取降准手段，避免加大人民币贬值压力；6.66元附近也是本月波动区间底部，对客盘和自营都有心理支撑，当然也可以预期央行不会刻意守某个点位，若美指再度转升，人民币仍可能小幅调整。

“其实对客盘而言，这个位置结汇比上周好很多了，再说G20马上要开，人民币重回6.7可能性不大。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，由于离岸市场对海外事件更敏感，且由于窗口指导许多客盘购汇需求转至境外，而结汇需求留在境内，一定程度上扩大了境内外点差。

全球汇市方面，美元周四持稳，投资者保持场边观望态势，等待杰克森霍尔全球央行官员会议召开，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦可能将在这次会议上提供有关美国货币政策的新线索。

投资者目前关注叶伦周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上的讲话，以寻找有关美国货币政策前景的线索。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.11%至94.01；SDR篮子指数微跌至94.87，BIS篮子指数微跌至94.74。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

即期成交价格 6.6535 6.651 -0.04%

中间价 6.6602 6.642 -0.27%

成交额 195.58亿美元 160.66亿美元

日内波动幅度(pips) 89 日低6.6616 日高6.6527

今年以来升贬幅度 -2.40%

2005年汇改以来升贬幅度 24.39%

一年期美元/人民币掉期 783

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6687 6.672

一年期NDF 6.805 6.8085

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6547；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）