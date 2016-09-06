人民币放量收创一个半月新低 G20峰会后购汇旺盛

路透北京9月6日 - 人民币兑美元即期周二放量收创一个半月新低，中间价则大幅调升近200点至逾一周高点。交易员称，G20(20国集团)杭州峰会结束后市场担心监管层放手，自营和客盘购汇均大增打压汇价，随后大行现身维稳，后市人民币料续温和下跌。

他们并指出，尽管美元指数下跌，但由于汇价维稳已有一段时间，不足以抵消强购汇的压力；今日收盘价跌破6.68元，市场猜测这或意味短期监管层对汇价波动容忍底线进一步放宽，但整体跌势料仍可控。

“会（G20峰会）开完了，早上冲了一波，但央妈很快就出来压了，我觉得人民币还是会双向波动，然后慢慢贬，不可能一下子贬得太快，（央行）会控制节奏的。”一外资行交易员表示。

一股份行交易员也指出，今早自营有试探性的美元买盘，盘中汇价跌破6.68元之后购汇冲动快速上升。

为期两天的20国集团(G20)杭州峰会于9月5日落幕。会议公报强调，汇率的过度波动和无序调整会影响经济金融稳定，并重申此前的汇率承诺，包括将避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率。

全球汇市方面，欧美投资者已纷纷结束夏季假期返回市场，澳元是周二主要货币中表现最强劲的币种。在澳洲央行几乎未提及1月以来本币累计攀升10%之后，澳元跳升近1%。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.13%至94.54；SDR篮子指数微升至95.3，BIS篮子指数微升至95.09。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6803 6.6752 -0.08%

中间价 6.6676 6.6873 0.30%

成交额 246.59亿美元 190.08亿美元

日内波动幅度(pips) 109 日低6.6877 日高6.6768

今年以来升贬幅度 -2.79%

2005年汇改以来升贬幅度 23.89%

一年期美元/人民币掉期 820

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6907 6.6915

一年期NDF 6.836 6.8395

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6804；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）