路透测算的人民币汇率指数续跌 CFETS指数微跌至94.28

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海9月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.21%至94.28；SDR篮子指数微跌至95.32，BIS篮子指数微跌至94.93。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.60%，SDR篮子指数跌3.56%，BIS指数跌6.66%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6513 225
欧元EURCNY=PBOC 7.4495 -99
日圆JPYCNY=PBOC 6.6361 -695
港元HKDCNY=PBOC 0.8577 26.9
英镑GBPCNY=PBOC 8.6722 -63
澳元AUDCNY=PBOC 5.0788 -380
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.8897 -75
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9219 -201
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8374 -215
加元CADCNY=PBOC 5.0894 -287
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6179 -3.8
卢布CNYRUB=PBOC 9.6045 -1058
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2017 -44
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报94.63，较上日微跌0.52%；RXY全球在岸人民币指数报94.42，较上日微跌0.66%；RXY参考离岸人民币指数报94.8，较上日微跌0.38%；RXY参考在岸人民币指数报94.59，较上日微跌0.53%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。