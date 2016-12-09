人民币收跌再破6.9关口 有效波动较小机构趁机倒量

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海/北京12月9日 - 人民币兑美元即期周五收跌再破6.90关口，中间价亦创出一个半月最大单日跌幅。交易员称，客盘仍有购汇需求，大行在整数位附近继续提供美元流动性；因日内有效波动区间非常狭窄，部分自营机构趁机倒量。
他们并指出，中国统计局公布的11月通胀数据对汇市几无影响，而由于美元指数仍整体偏强，市场贬值预期短期料仍难消，至于能否有效跌破当前整数关口，则还需看大行的态度。
“今天市场被管得很死，几乎没什么波动的，收盘后大行走了才有点动静。”一外资行交易员称，“掉期也管着，这几天我们做swap的交易员一直喊‘央妈又来了’。”
他并称，临近年底，许多外企需要分红，购汇需求很大；加上不久后有美联储议息会议，人民币贬值压力很大，不过严格管理下境内贬值压力很难释放，导致与离岸市场点差扩大。
人民日报海外版周五发表分析文章称，虽然今年中国外汇储备已连续五个月下降，但在人民币国际化及中国企业“走出去”成为大趋势的背景下，外储的作用也不同以往，应该摒弃外储“越多越好”的“过时思维”。
中国周五公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。
全球汇市方面，美元周五全线上涨，因美债收益率(殖利率)上扬。欧洲央行(ECB)上日决定延长购债计划，但削减购债规模，欧元因此大跌。
路透调查分析师预计到明年年底美国将加息三次；但也有略超过三分之一的分析师表示，强势美元明年将对经济增长构成明显或非常明显的风险。
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.9005 6.8799 -0.30%
中间价 6.8972 6.8731 -0.35%
成交额 323.67亿美元 306.83亿美元
日内波动幅度(pips) 67 日低6.9045 日高6.8978
今年以来升贬幅度 -5.90%
2005年汇改以来升贬幅度 19.94%
一年期美元/人民币掉期 483
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.9238 6.9137
一年期NDF 7.1498 7.1295
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3232、6.0284和8.6854。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。