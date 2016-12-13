人民币大幅收升 机构倒量和强购汇致成交创逾15个月新高

路透上海/北京12月13日 - 人民币兑美元即期周二放量大幅收升，中间价随美指调整小幅反弹。交易员称，汇市对较好中国经济数据反应有限，客盘依旧呈现较强的购汇情绪，大行则在合适点位提供美元流动性，等待本周美联储议息决议最终落地。

他们并表示，由于汇率实际有效波动非常狭窄，除了客盘购汇以外，还有不少机构参与倒量，导致今日成交量创逾15个月新高。这两日离岸资金依旧偏紧，明显抬升了做空人民币成本，但离岸看空情绪仍重，两地价差扩大至300点附近。

“今天成交量大主要是倒量，购汇也不少。在岸大行干预的比较多，还是老样子。自营年底没什么可做的了，利润指标基本都完成了，现在拿敞口没什么必要，好多人都度假去了。”一中资行交易员称。

中国11月经济运行数据再证四季度保持平稳增长无虞：工业和投资增速持稳，消费则在汽车和“双11”网购带动下脱离上月低点创年内增速新高；不过，持续回暖的内需基础并不牢固，随着房地产调控负面效应明年上半年显现，中国经济可能会重现疲态。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二持稳，因美国公债收益率上升势头暂时放缓，而且市场等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚开始的为期两日政策会议的结果出炉。

美国联邦基金利率期货显示，本周美联储会议升息25基点的可能性为97%。市场将关注有关2017年加息步伐的线索，希望了解特朗普胜选是否改变了美联储对经济增长和通胀前景的看法。此前有臆测认为美联储2017年加息次数会多于特朗普胜选前的预期，这是过去一个月推动美元上涨的一个因素。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9015 6.9152 0.20%

中间价 6.8934 6.9086 0.22%

成交额 450.64亿美元 360.67亿美元

日内波动幅度(pips) 42 日低6.9036 日高6.8994

今年以来升贬幅度 -5.91%

2005年汇改以来升贬幅度 19.92%

一年期美元/人民币掉期 467

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9319 6.9253

一年期NDF 7.1895 7.18

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9005；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3426、5.9919和8.7442。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）