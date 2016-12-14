人民币微收跌交投回落 市场谨慎等待FED利率决议

路透上海/北京12月14日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦小跌。交易员称，美联储利率决议公布在即，市场情绪偏谨慎交投回落；客盘则仍有购汇需求，大行继续适度提供美元流动性；由于汇价实际波动并不大，不少机构继续参与倒量。

他们并表示，近期强势美元基本反映了本次美联储加息预期，因此需要更关注周四凌晨会后声明中对明年加息次数的表态；离岸流动性则继续偏紧，预计还将有一定的持续时间，监管层或借此来减少离岸空头的干扰，借此帮助稳定在岸汇率预期。

离岸人民币即期周三午后快速反弹，两地价差明显收窄。分析人士指出，这主要是离岸流动性近期一直较为紧张，导致离岸人民币空头不断被挤出；另外受离岸资金持续紧张影响，离岸美元/人民币和在岸一年期掉期价差创出记录新高。

“今天市场情绪比较谨慎，除了下午有一波较强的购汇外，其它时段客盘和自营的购汇不太多。”一中资行交易员称，“M2这些数据算是正常，对市场没有太大影响。”

亦有外资行交易员表示，日内倒量的还是不少，年底到了不少中资机构在做排名。此外客盘购汇有所减少，可能大家也在等美联储利率决议，明天凌晨主要看会后声明对明年加息次数的表态。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，11月末中央银行口径外汇占款余额为222,603.28亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,826.76亿元人民币。

中国央行甫公布的11月新增贷款高于预期，其中房贷增势未减仍为主角；而值得关注的是，当月社融增量更为明显，特别是在房地产严厉调控下，相关信贷和房企债券融资等受限，以委托和信托贷款为代表的表外融资加速扩张。

全球汇市方面，美元周三稍事休整，投资者静观美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会暗示未来将加快升息步伐，以应对特朗普上台后可能增加财政支出的影响。

市场普遍预计，美国联邦公开市场委员会(FOMC)几乎肯定会在周三稍晚结束的政策会议上把指标利率提高0.25个百分点至0.50-0.75%。FOMC将在1900GMT宣布利率决定。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9049 6.9015 -0.05%

中间价 6.9028 6.8934 -0.14%

成交额 323.11亿美元 450.64亿美元

日内波动幅度(pips) 59 日低6.9084 日高6.9025

今年以来升贬幅度 -5.96%

2005年汇改以来升贬幅度 19.86%

一年期美元/人民币掉期 466

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.913 6.9215

一年期NDF 7.199 7.176

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9045；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.352、5.9977和8.7394。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）