人民币微收跌交投回落 市场谨慎等待FED利率决议

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京12月14日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦小跌。交易员称，美联储利率决议公布在即，市场情绪偏谨慎交投回落；客盘则仍有购汇需求，大行继续适度提供美元流动性；由于汇价实际波动并不大，不少机构继续参与倒量。
他们并表示，近期强势美元基本反映了本次美联储加息预期，因此需要更关注周四凌晨会后声明中对明年加息次数的表态；离岸流动性则继续偏紧，预计还将有一定的持续时间，监管层或借此来减少离岸空头的干扰，借此帮助稳定在岸汇率预期。
离岸人民币即期周三午后快速反弹，两地价差明显收窄。分析人士指出，这主要是离岸流动性近期一直较为紧张，导致离岸人民币空头不断被挤出；另外受离岸资金持续紧张影响，离岸美元/人民币和在岸一年期掉期价差创出记录新高。
“今天市场情绪比较谨慎，除了下午有一波较强的购汇外，其它时段客盘和自营的购汇不太多。”一中资行交易员称，“M2这些数据算是正常，对市场没有太大影响。”
亦有外资行交易员表示，日内倒量的还是不少，年底到了不少中资机构在做排名。此外客盘购汇有所减少，可能大家也在等美联储利率决议，明天凌晨主要看会后声明对明年加息次数的表态。
路透根据中国央行公布的数据计算显示，11月末中央银行口径外汇占款余额为222,603.28亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,826.76亿元人民币。
中国央行甫公布的11月新增贷款高于预期，其中房贷增势未减仍为主角；而值得关注的是，当月社融增量更为明显，特别是在房地产严厉调控下，相关信贷和房企债券融资等受限，以委托和信托贷款为代表的表外融资加速扩张。
全球汇市方面，美元周三稍事休整，投资者静观美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会暗示未来将加快升息步伐，以应对特朗普上台后可能增加财政支出的影响。
市场普遍预计，美国联邦公开市场委员会(FOMC)几乎肯定会在周三稍晚结束的政策会议上把指标利率提高0.25个百分点至0.50-0.75%。FOMC将在1900GMT宣布利率决定。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.9049 6.9015 -0.05%
中间价 6.9028 6.8934 -0.14%
成交额 323.11亿美元 450.64亿美元
日内波动幅度(pips) 59 日低6.9084 日高6.9025
今年以来升贬幅度 -5.96%
2005年汇改以来升贬幅度 19.86%
一年期美元/人民币掉期 466
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.913 6.9215
一年期NDF 7.199 7.176
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9045；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.352、5.9977和8.7394。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)
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