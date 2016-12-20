人民币小幅收跌 购汇旺及机构倒量促单日成交逾400亿美元

路透上海/北京12月20日 - 人民币兑美元即期周二早盘放量收跌，中间价则下跌逾150点。交易员称，中间价或仍有一定过滤，确保不跌破6.95元。日内客盘有较大购汇需求，大行则继续提供美元流动性，并保持汇价较小波幅，这也刺激了部分机构倒量积极性，单日成交量突破400亿美元。

他们并指出，美元指数强势依然，人民币贬值预期难消，但从监管层反应情况看，年内破“7”的概率仍较小；日内离岸人民币流动性依旧紧张，离岸做空人民币势头继续被挤压，盘中两地汇价仍有倒挂。

“今天flow（客盘）蛮多的，（美元）升不上去，波动不起来，估计大家也想着年底前能再购一些，但不管什么意外市场都解释为对美元利好也蛮奇怪的。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员指出，除了客盘需求旺盛之外，临近年底，各机构也在为明年做准备，慢慢建仓。“如果认为现在美元汇价比较低，现在就可以慢慢进一点，毕竟要是1月3日一天买几个亿也不合适，肯定会有人问的。”

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续维持在高位；其中隔夜、一周、两周期拆息利率均维持在10%以上，一年期HIBOR亦升至7.044%的高位。另外路透报价显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周二盘中一度大涨436个基点至12.389%，最则新报6.526%；一年期的掉期隐含利率最新报5.999%。

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，离岸人民币拆息波动属预期之内，相信市场流动性支援措施足以协助银行做好风险管理。

全球汇市方面，美元周二兑一篮子主要货币回弹，升向14年高位，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席发表乐观讲话，巩固了市场对于美国明年升息步伐快于之前预测的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9509 6.945 -0.08%

中间价 6.9468 6.9312 -0.22%

成交额 412.21亿美元 347.02亿美元

日内波动幅度(pips) 24 日低6.9518 日高6.9494

今年以来升贬幅度 -6.58%

2005年汇改以来升贬幅度 19.07%

一年期美元/人民币掉期 504

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9539 6.9306

一年期NDF 7.248 7.245

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9507；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2181、5.8991和8.6093。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）