人民币小幅收升 市场等待美国今晚出炉的经济数据

路透上海/北京12月22日 - 人民币兑美元即期周四随中间价小幅收升。交易员称，全天购汇需求仍在，大行继续适度提供美元流动性，另外仍有部分机构参与倒量，成交较昨日放大；圣诞节临近市场交投相对淡静，美元指数强势整理，人民币短期料守稳6.95元一线。

他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况虽然略有缓解，但仍偏紧，这限制离岸人民币空头发展，两地汇价继续倒挂。关注美国今晚出炉的一系列经济数据，应注意清淡市况下可能引发市场超预期波动。

“年底临近，很多任务都完成了，购汇压力还有，但应该不会很大了，估计剩下的时间波动会比较小，大家担心的是明年年初购汇额度重新出来了，市场会怎么反应。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，大行在6.9470附近提供美元流动性，压低波动空间，机构趁机倒量。

全球汇市方面，美元动能周四减弱，美元指数从14年高位下滑，因投资者在美国于今日稍晚公布多项经济数据前锁定获利。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9466 6.9512 0.07%

中间价 6.9435 6.9489 0.08%

成交额 347.18亿美元 277.07亿美元

日内波动幅度(pips) 40 日低6.9483 日高6.9443

今年以来升贬幅度 -6.52%

2005年汇改以来升贬幅度 19.14%

一年期美元/人民币掉期 567.5

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9452 6.9286

一年期NDF 7.2375 7.198

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9466；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2543、5.9041和8.5869。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）