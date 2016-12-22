人民币小幅收升 市场等待美国今晚出炉的经济数据

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海/北京12月22日 - 人民币兑美元即期周四随中间价小幅收升。交易员称，全天购汇需求仍在，大行继续适度提供美元流动性，另外仍有部分机构参与倒量，成交较昨日放大；圣诞节临近市场交投相对淡静，美元指数强势整理，人民币短期料守稳6.95元一线。
他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况虽然略有缓解，但仍偏紧，这限制离岸人民币空头发展，两地汇价继续倒挂。关注美国今晚出炉的一系列经济数据，应注意清淡市况下可能引发市场超预期波动。
“年底临近，很多任务都完成了，购汇压力还有，但应该不会很大了，估计剩下的时间波动会比较小，大家担心的是明年年初购汇额度重新出来了，市场会怎么反应。”一外资行交易员称。
亦有中资行交易员表示，大行在6.9470附近提供美元流动性，压低波动空间，机构趁机倒量。
全球汇市方面，美元动能周四减弱，美元指数从14年高位下滑，因投资者在美国于今日稍晚公布多项经济数据前锁定获利。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.9466 6.9512 0.07%
中间价 6.9435 6.9489 0.08%
成交额 347.18亿美元 277.07亿美元
日内波动幅度(pips) 40 日低6.9483 日高6.9443
今年以来升贬幅度 -6.52%
2005年汇改以来升贬幅度 19.14%
一年期美元/人民币掉期 567.5
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.9452 6.9286
一年期NDF 7.2375 7.198
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9466；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2543、5.9041和8.5869。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。