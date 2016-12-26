人民币几近收平 交投淡静大行续值守6.95元关口

路透北京/上海12月26日 - 人民币兑美元即期周一几近收平，仅较上个交易日微贬三个点，日内波动区间亦很狭窄，中间价则微升4点。交易员称，圣诞假期交易兴趣平淡，人民币呈横盘走势；客盘仍有部分购汇，而大行亦仍值守6.95元一线。预计年内料延续当前平稳走势，等待来年行情。

他们并指出，圣诞假期银行交易员休假较多，交投活跃度也有所下降，但由于市场波动区间狭窄，仍有部分机构借机倒量。不过，成交虽然有限，香港离岸人民币今日最大一度走贬至6.9666。市场关注明年初个人购汇额度新一轮放开后的可能走势。

“美元假期，交投不是特别活跃，但我们的市场购汇还是比较多，有看到大行在一个位置锁着，提供（美元）流动性；年末应该会比较稳定，日内估计也就10-20个点波动。”一中资行交易员称。

中国商务部部长高虎城周一表示，今年双向投资进入新阶段，吸引外资提质增效，预计全年实际吸收外资（FDI）约7,850亿元人民币（折合1,260亿美元），对外投资快速增长，预计全年非金融类对外直接投资（ODI）1.12万亿元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一下跌，此前美债收益率因经济数据好坏不一而下滑。交投淡静，许多重要市场周一因圣诞假期而休市。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9497 6.9494 0.00%

中间价 6.9459 6.9463 0.01%

成交额 267.44亿美元 322.66亿美元

日内波动幅度(pips) 29 日低6.9498 日高6.9469

今年以来升贬幅度 -6.56%

2005年汇改以来升贬幅度 19.09%

一年期美元/人民币掉期 553

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9511 6.9585

一年期NDF 7.254 7.251

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）