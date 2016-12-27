人民币兑美元窄幅整理近收平 跨年前料维持平稳走势

路透上海/北京12月27日 - 人民币兑美元即期周二近收平，日内维持在15个点的狭小区间内波动，中间价亦仅微跌3点。交易员称，外围市场依旧平静，中间价亦延续横向走势，预计跨年之前，汇价将维持平稳走势；由于机构倒量积极，成交量较上日放大。

他们并指出，监管层料不会放弃此前的定价机制，观察中间价是否重回僵化模式，必须结合人民币汇率指数表现综合判断，若人民币中间价重新盯住美元，强势美元可能会被动提升汇率指数，这并不利于宏观经济稳定，不符合监管思路。

“年底了市场本来就平静，外盘不动，我们没必要大动，当然价差小，倒倒量也没什么风险。”一中资行交易主管称。

亦有中资行交易员表示，今年仅剩几个交易日，预计年内汇价将维持在6.95元附近，“央妈把价格控制在这，市场买买买（美元），央妈就出出出，所以汇价就不动。”

中国国家外汇管理局周二公布，11月服务贸易逆差254亿美元，较上月的209亿美元环比增逾两成；当月国际货物与服务贸易顺差205亿美元，较上月的290亿美元环比减少近三成。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周二小升。市场进入今年最后几个交易日，一些投资者摆脱假日平淡局面寻觅低接机会。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9498 6.9497 0.00%

中间价 6.9462 6.9459 0.00%

成交额 365.73亿美元 267.44亿美元

日内波动幅度(pips) 15 日低6.95 日高6.9485

今年以来升贬幅度 -6.56%

2005年汇改以来升贬幅度 19.09%

一年期美元/人民币掉期 560

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9577 6.9511

一年期NDF 7.247 7.251

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9498；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.261、5.9247和8.533。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）