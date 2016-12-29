人民币窄幅整理近收平 料年末在6.95附近平稳收官

路透上海/北京12月29日 - 人民币兑美元即期周四近收平，日内维持区间窄幅整理，中间价亦延续横向运行。交易员称，监管层可能对今日中间价启动过滤机制，同时稳定市场价格在低于中间价约50点的位置，预计年末将在6.95附近平稳收官。

他们并指出，在下周个人年度5万美元购汇额度将恢复的敏感背景下，隔夜个别媒体关于人民币汇价破7不实报导更引各方高度关注，这料会增加央行维稳难度；今日离岸CNH盘中下探6.9872元的记录新低后汇价快速反弹，疑似遭遇干预，也有美元回调的因素。

针对昨晚乌龙报价事件，一中资行交易员称，“上头震怒，（估计）今天不会动了。”

亦有中资行交易员表示，客盘仍是购汇方向，贬值压力不小，但监管层不敢放松维稳，料7这一心理关口不会很快跌破。

中国人民银行周三否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报导，称相关报导“不负责任”。央行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限高位回落，其中隔夜由周三的15.18%回落772个基点至7.46117%；一年期HIBOR跌5个基点至6.80917%。

“这么贵，还做空（CNH），真是太拼了。”一外资行交易员称。

全球汇市方面，美元兑日圆周四跌至两周低点，反映了美债收益率下跌；美国经济数据逊于预期，打压美元，而且风险偏好减退提振避险日圆。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9547 6.9549 0.00%

中间价 6.9497 6.9495 0.00%

成交额 273.96亿美元 311.04亿美元

日内波动幅度(pips) 48 日低6.9566 日高6.9518

今年以来升贬幅度 -6.63%

2005年汇改以来升贬幅度 19.01%

一年期美元/人民币掉期 672

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9787 6.9705

一年期NDF 7.2965 7.2955

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9544；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2752、5.9772和8.5211。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）