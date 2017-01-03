人民币收创逾八年半新低 新年伊始购汇不及预期短期料持稳

路透北京1月3日 - 2017年首个交易日，人民币兑美元即期周二小幅收贬，并创逾八年半新低；中间价亦跌近130点，至半个月新低。交易员称，中间价再度贴近6.95元而未跌破，足以体现监管维稳态度；新年客盘购汇力量未如预期强烈，大行亦适度提供美元流动性，短期汇价料以持稳为主。

他们并指出，虽然近期中间价和市场价处于相对稳定状态，但外部美元指数并未有明显方向；预计监管层将延续市场供求及美元走势进行市场化调控，不会固守某个点位，当然也不会放任人民币贬值。另外由于离岸人民币流动性继续收紧，离岸CNH探底反弹。

“购汇力量没有想的那么强，还算是正常的情况，市场较为均衡，还是会有断断续续的购汇出现，大行一直释放流动性。”一中资银行交易员称。

交易员称，元旦期间的购汇规范性政策有效地降低了新年的购汇需求，亦缓解了人民币贬值压力，但净购汇格局仍在延续，只要美元强势，人民币“破七”只是时间问题，不过短期内这种可能性并不大。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)周二不同期限利率均明显上涨，其中隔夜拆息飙升495个基点至17.7584%，再创2016年9月19日以来新高。

2017年中国个人5万美元年度购汇额度仍维持不变，但银行细化了购汇流程，强调个人购汇不得用于境外购房等资本项下用途，违反者将列入“关注名单”管理，其当年及之后两年不享有个人便利化额度，并将依法移送反洗钱调查。

最新先行指标显示，中国经济保持增长动能，制造业持续复苏。2016年12月财新制造业PMI升至近四年新高，主要分项产出和新订单指数均创下多年高点，而价格指数持于高位则意味着通胀压力逐渐显现。

全球汇市方面，美元在周二欧洲交易时段创下两周最大涨幅，伦敦交易商及投资者重回市场，将美元推高至距离12月所及长期高位不到1%的水平。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9557 6.9495 -0.09%

中间价 6.9498 6.937 -0.18%

成交额 328.55亿美元 282.77亿美元

日内波动幅度(pips) 55 日低6.958 日高6.9525

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 18.99%

一年期美元/人民币掉期 627

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9695 6.9745

一年期NDF 7.294 7.321

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）