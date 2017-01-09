人民币续收跌 离岸流动性缓解但两地汇价倒挂仍较大

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期周一续收跌，日内有效波动不大；中间价大跌近600点，创逾半年最大单日跌幅。交易员指出，上午大行出手维稳后，市场心领神会，日内汇价较平稳。而离岸流动性紧张虽有缓解，但和在岸汇价仍存较大的倒挂，亦对在岸贬值预期有所压制。
他们并表示，中间价大起大落往往不利于情绪稳定，尤其是周日央行公布六连降的外储数据之后，贬值压力可能再度升温；今日市场客盘购汇需求上升，大行也需适度提供美元流动性。近期汇价波动较大，市场情绪也趋于谨慎。
“早上央行压了下（美元），一天就大家都比较老实了。”一中资行交易员称，“上周亏了还一直扛着呢。”
亦有外资行交易员表示，市场充满了不确定性，预计这周汇率可能稳一稳。
“市场动起来，大家也都比较谨慎了，我觉得短期内不会出方向，...一天动50个点拿几个亿没问题，但是一天动500个点，你再拿几个亿试试？”另一外资行交易员称。
离岸人民币流动性紧张状况周一明显缓解。香港财资公会公布数据显示，香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率自上周五的61.333%的近一年高点，大幅回落4,728个基点至14.05133%。
中国央行上周六公布数据显示，2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走低。
全球汇市方面，周一亚洲交易时段美元小幅走高。美国12月就业报告中出现的薪资上涨压力迹象，证明足以推高美债收益率。但多头仍警惕上周遭遇的获利回吐。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.9344 6.923 -0.16%
中间价> 6.9262 6.8668 -0.86%
成交额 218.39亿美元 266.04亿美元
日内波动幅度(pips) 105 日低6.94 日高6.9295
今年以来升贬幅度 0.22%
2005年汇改以来升贬幅度 19.35%
一年期美元/人民币掉期 875
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.879 6.8498
一年期NDF 7.198 7.189
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9333；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3025、5.9064和8.4475。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/马蓉; 审校 林高丽)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。