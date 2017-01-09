人民币续收跌 离岸流动性缓解但两地汇价倒挂仍较大

路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期周一续收跌，日内有效波动不大；中间价大跌近600点，创逾半年最大单日跌幅。交易员指出，上午大行出手维稳后，市场心领神会，日内汇价较平稳。而离岸流动性紧张虽有缓解，但和在岸汇价仍存较大的倒挂，亦对在岸贬值预期有所压制。

他们并表示，中间价大起大落往往不利于情绪稳定，尤其是周日央行公布六连降的外储数据之后，贬值压力可能再度升温；今日市场客盘购汇需求上升，大行也需适度提供美元流动性。近期汇价波动较大，市场情绪也趋于谨慎。

“早上央行压了下（美元），一天就大家都比较老实了。”一中资行交易员称，“上周亏了还一直扛着呢。”

亦有外资行交易员表示，市场充满了不确定性，预计这周汇率可能稳一稳。

“市场动起来，大家也都比较谨慎了，我觉得短期内不会出方向，...一天动50个点拿几个亿没问题，但是一天动500个点，你再拿几个亿试试？”另一外资行交易员称。

离岸人民币流动性紧张状况周一明显缓解。香港财资公会公布数据显示，香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率自上周五的61.333%的近一年高点，大幅回落4,728个基点至14.05133%。

中国央行上周六公布数据显示，2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走低。

全球汇市方面，周一亚洲交易时段美元小幅走高。美国12月就业报告中出现的薪资上涨压力迹象，证明足以推高美债收益率。但多头仍警惕上周遭遇的获利回吐。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9344 6.923 -0.16%

中间价> 6.9262 6.8668 -0.86%

成交额 218.39亿美元 266.04亿美元

日内波动幅度(pips) 105 日低6.94 日高6.9295

今年以来升贬幅度 0.22%

2005年汇改以来升贬幅度 19.35%

一年期美元/人民币掉期 875

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.879 6.8498

一年期NDF 7.198 7.189

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9333；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3025、5.9064和8.4475。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）