人民币震荡收平 春节前汇价料延续双向波动

路透上海/北京1月13日 - 人民币兑美元即期周五震荡收平，中间价则大涨逾230点至一周新高。交易员称，春节前客盘购汇积极性有所下降，但仍有逢低购汇的动力；近期监管层借美元指数偏弱时机，通过中间价和盘中适度维稳等举措积极引导市场双向波动，节前汇价或稳中偏强。

他们并指出，中国海关今日公布的偏弱贸易数据对汇市影响有限，美指走势不振短期或缓解人民币贬值压力，但尚无法推动人民币明显走强；而市场也期待美国候任总统特朗普能进一步明晰其经济政策，为美元走向提供更多线索。

“最近人民币双向波动很厉害，美元指数也是震荡，...总体还是看贬。”一中资行交易员称，“现在不确定性比较大，自营就尽量减少头寸，不然头寸太大来不及平。”

她并称，由于中间价大涨，今日仍有不少客盘选择逢低购汇，但今年1月购汇情绪远不似去年那么恐慌。预计从一季度末开始，市场需求会明显回升。

中国海关总署稍早公布，去年12月以美元计价出口同比降6.1%，进口同比增3.1%；路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。2016全年出口则降7.7%，进口降5.5%。分析人士认为，2017年中国外贸形势仍难言乐观。

全球汇市方面，美元兑日圆周五从五周低点小幅走升，美元指数则持稳。中国出口数据弱于预期，并未明显影响市场。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9 6.9 0.00%

中间价 6.8909 6.9141 0.34%

成交额 177.84亿美元 192.56亿美元

日内波动幅度(pips) 215 日低6.907 日高6.8855

今年以来升贬幅度 -5.89%

2005年汇改以来升贬幅度 19.95%

一年期美元/人民币掉期 760

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.849 6.8595

一年期NDF 7.161 7.1555

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8931；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3221、6.0043和8.3776。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）