人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
他们并表示，由于特朗普持续在中美敏感区域制造话题，市场观望气氛渐浓，而中国监管层的应对策略也会影响汇率走向，在这些不确定因素明确之前，市场料不会有趋势性走势。
本周市场密切关注周二英国首相特雷莎·梅伦敦讲话，周五中国公布2016年全年GDP和工业、投资等重要宏观经济数据、以及同日的特朗普就职演说。
“这周市场头寸相对偏轻，明天有英国首相的讲话可能会公布是否‘硬’脱欧，20号特朗普也会发表就职演说，他讲话前美元多头估计不会有太大反应。”一中资行交易员称。
亦有中资行交易员表示，即便特朗普真的认定中国操纵汇率，中国也不一定会推高人民币，未来人民币还会跟着美元指数走。
“市场流动性不太好，没人询价的，询了也少有人给价。可能还是观望情绪比较浓。”一外资行交易员表示。
全球汇市方面，亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。
英国首相办公室周日称，特雷莎·梅本周二将在伦敦发表讲话，她将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8976 6.9 0.03%
中间价 6.8874 6.8909 0.05%
成交额 216.85亿美元 177.84亿美元
日内波动幅度(pips) 128 日低6.9028 日高6.89
今年以来升贬幅度 -5.86%
2005年汇改以来升贬幅度 19.99%
一年期美元/人民币掉期 810
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8604 6.8423
一年期NDF 7.165 7.173
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8951；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3191、6.0563和8.2942。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子/马蓉; 审校 林高丽/乔艳红)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。