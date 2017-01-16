人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓

路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。

他们并表示，由于特朗普持续在中美敏感区域制造话题，市场观望气氛渐浓，而中国监管层的应对策略也会影响汇率走向，在这些不确定因素明确之前，市场料不会有趋势性走势。

本周市场密切关注周二英国首相特雷莎·梅伦敦讲话，周五中国公布2016年全年GDP和工业、投资等重要宏观经济数据、以及同日的特朗普就职演说。

“这周市场头寸相对偏轻，明天有英国首相的讲话可能会公布是否‘硬’脱欧，20号特朗普也会发表就职演说，他讲话前美元多头估计不会有太大反应。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，即便特朗普真的认定中国操纵汇率，中国也不一定会推高人民币，未来人民币还会跟着美元指数走。

“市场流动性不太好，没人询价的，询了也少有人给价。可能还是观望情绪比较浓。”一外资行交易员表示。

全球汇市方面，亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。

英国首相办公室周日称，特雷莎·梅本周二将在伦敦发表讲话，她将利用对英国脱欧发表重要讲话的机会，呼吁英国民众放下去年公投的对立，为一个更开放的英国愿景团结起来。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8976 6.9 0.03%

中间价 6.8874 6.8909 0.05%

成交额 216.85亿美元 177.84亿美元

日内波动幅度(pips) 128 日低6.9028 日高6.89

今年以来升贬幅度 -5.86%

2005年汇改以来升贬幅度 19.99%

一年期美元/人民币掉期 810

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8604 6.8423

一年期NDF 7.165 7.173

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8951；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3191、6.0563和8.2942。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）