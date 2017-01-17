人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加

路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。

他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点快速回落，在岸长端掉期则整体上行，因大行不续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。

“大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。”

她并表示，之前有很多银行包括财务公司都收到指导，被要求“爱国结汇”。

午后境内和离岸人民币均大涨，收盘后人民币升破6.87关口，一度触及6.8620创11月16日以来新高。CNH则触及6.81关口，涨至1月6日以来新高。

全球汇市方面，英镑周二在三个月低点附近徘徊，市场担心今日稍晚英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的讲话将表明，英国将走上舍弃欧盟单一市场准入的硬性退欧之路。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8728 6.8976 0.36%

中间价 6.8992 6.8874 -0.17%

成交额 232.26亿美元 216.85亿美元

日内波动幅度(pips) 347 日低6.9037 日高6.862

今年以来升贬幅度 -5.52%

2005年汇改以来升贬幅度 20.42%

一年期美元/人民币掉期 890

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8264 6.8589

一年期NDF 7.1188 7.173

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8807；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3343、6.0694和8.3432。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）