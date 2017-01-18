人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损

路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。

他们并表示，由于日内汇价波动幅度较大，市场交投偏谨慎，成交缩量近四成。市场继续消化美国候任总统特朗普对强势美元的表态，但美联储年内料仍有加息操作，因此判断美元指数就此见顶仍为时尚早；当然由于中美贸易战可能性上升，人民币面临来自外部的不确定影响愈发明显。

“之前在离岸市场发生的，现在又在境内市场上演了一遍。”一中资行交易员称，“ON（隔夜）、TN（一日）升得太高了，大家扛不住了，就出来止损。”

境内美元/人民币掉期曲线周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松。隔夜掉期点一度升至50点，创近三周新高。在岸掉期市场显示的人民币隔夜隐含利率午后大涨至22%，创历史新高。

中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。

全球汇市方面，美元周三暂作喘息，此前兑日圆跌至七周低位，投资者在等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦针对货币政策的演讲；而英镑回吐部分前一交易日录得的涨幅。

“如果美国政府官员进一步通过讲话打压美元，美元可能会走软，美元与利差之间的相关性可能会结束，”摩根大通驻东京首席汇市策略师Junya Tanase表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8342 6.8728 0.56%

中间价 6.8525 6.8992 0.68%

成交额 144.53亿美元 235.1亿美元

日内波动幅度(pips) 419 日低6.8714 日高6.8295

今年以来升贬幅度 -4.98%

2005年汇改以来升贬幅度 21.10%

一年期美元/人民币掉期 1010

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8128 6.803

一年期NDF 7.0885 7.0718

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8451；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3112、6.0416和8.4523。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）