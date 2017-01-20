人民币微收升购汇略增 市场静待特朗普宣誓就职

路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。

他们并称，中国最新公布2016年经济运行数据对汇市影响有限，外部不确定性仍是影响汇市主要因素，汇价大幅波动降低了投机交易。加上春节临近市场流动性不足，双边报价较之前明显拉大，市场交投意愿明显下降，1月以来的五日成交均量已较去年底下降超三成。

“今天汇价跟美指不是那么牢，可能因为购汇稍多些，不过总体还是比较平衡，能自发稳定。”一中资行交易员称，“可能一部分购汇、自营买盘就是因为央行公布的‘甜辣粉’（临时流动性便利）。”

中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。

另有中资行交易员表示，春节前就剩下特朗普就职这个重要外部事件了，估计汇价以稳定为主，今晚自营盘可能会减少头寸。

中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日。

中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增6.7%，创1990年以来最低年度增速；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7。分析人士称，中国经济企稳基础并不牢固，2017年仍需稳定需求端，推进供给侧改革。

全球汇市方面，美元周五失去动能，因美国联邦储备委员会(美联储，FED)主席叶伦讲话谈到逐步升息，论调不如一些人此前预期的那么强硬；投资者在静候特朗普宣誓就职。

“如果特朗普在宣誓就职演说中凸显保护主义论调，那么美元将会下跌。”三菱东京日联银行首席汇市分析师Minori Uchida表示，“部分投资者也期待他提供更多政策细节，所以如果特朗普不提任何细节的话，美元可能下滑。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8752 6.876 0.01%

中间价 6.8693 6.8568 -0.18%

成交额 178.11亿美元 175.7亿美元

日内波动幅度(pips) 160 日低6.879 日高6.863

今年以来升贬幅度 1.08%

2005年汇改以来升贬幅度 20.38%

一年期美元/人民币掉期 915

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.845 6.8479

一年期NDF 7.119 7.1203

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8724；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3445、5.9966和8.4979。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）