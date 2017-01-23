美指回调人民币大幅收升 逢低购汇致午后涨幅收窄

路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。

他们并表示，由于临近春节，市场流动性较差，汇价波动有所放大；且节前客盘需求减少，自营亦交投谨慎，成交量不大，市场亦能自发稳定。由于境内美元流动性充裕而人民币流动性依然相对较紧，境内美元/人民币掉期曲线继续上移。

“马上要过年了，应该不会有太多事情出来，估计汇价就围绕G7实际隐含汇率小幅波动。”一中资行交易员称，“最近美元指数在跌，美元/人民币的中枢可能也会下移。”

另有中资行交易员表示，春节前市场流动性不好，波动较大。午后客户购汇稍多，可能担忧春节后汇价变动，先行逢低购汇。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

全球汇市方面，亚洲市场周一美元下滑，欧元触及逾一个月来最高水平，因投资者在美元近期上涨后锁定获利，他们等待着美国总统特朗普提出他先前承诺的刺激计划的细节。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8552 6.8752 0.29%

中间价 6.8572 6.8693 0.18%

成交额 152.31亿美元 178.11亿美元

日内波动幅度(pips) 257 日低6.8592 日高6.8335

今年以来升贬幅度 1.38%

2005年汇改以来升贬幅度 20.73%

一年期美元/人民币掉期 1110

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.828 6.8408

一年期NDF 7.102 7.1325

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8575；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3639、6.0484和8.5248。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）