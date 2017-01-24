人民币震荡微跌 客盘购汇增加抵消美元指数回调影响

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。
他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。
“今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。”
亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影响美元，节后汇价可能会平稳一些。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
全球汇市方面，美元周二亚洲交易时段在七周低点附近走势挣扎，市场担心美国总统特朗普的保护主义贸易立场的影响。[FRX/CN]
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.857 6.8552 -0.03%
中间价 6.8331 6.8572 0.35%
成交额 169.27亿美元 156.08亿美元
日内波动幅度(pips) 267 日低6.862 日高6.8353
今年以来升贬幅度 1.35%
2005年汇改以来升贬幅度 20.70%
一年期美元/人民币掉期 1150
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8184 6.808
一年期NDF 7.108 7.1025
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8557；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3666、6.061和8.5631。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子/马蓉; 审校 乔艳红/曾祥进)
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