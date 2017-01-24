人民币震荡微跌 客盘购汇增加抵消美元指数回调影响

路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。

他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。

“今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。”

亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影响美元，节后汇价可能会平稳一些。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

全球汇市方面，美元周二亚洲交易时段在七周低点附近走势挣扎，市场担心美国总统特朗普的保护主义贸易立场的影响。[FRX/CN]

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.857 6.8552 -0.03%

中间价 6.8331 6.8572 0.35%

成交额 169.27亿美元 156.08亿美元

日内波动幅度(pips) 267 日低6.862 日高6.8353

今年以来升贬幅度 1.35%

2005年汇改以来升贬幅度 20.70%

一年期美元/人民币掉期 1150

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8184 6.808

一年期NDF 7.108 7.1025

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8557；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3666、6.061和8.5631。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）