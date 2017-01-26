人民币窄幅整理微收升 春节假期将至成交清淡

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月26日 - 人民币兑美元即期周四窄幅整理微收升，中间价亦微升。交易员指出，美元指数日内先抑后扬，但人民币仅在上日收盘价附近轻微波动，因为今日是春节假期前最后一个交易日，市场交投静淡，成交量缩减近五成。
他们并表示，本周因人民币流动性趋紧，掉期曲线已经上移；而由于今日流动性很差，美元/人民币掉期曲线波动较大，一年期掉期一度升至1,335点，创2015年11月18日以来新高。
“今天流动性很差，没什么交易的，大家都放假回家了。”一中资行交易员称。
他并称，央行已经释放出政策收紧的信号，料今年人民币流动性将处于紧平衡，那人民币汇价中枢将趋稳，并呈双向波动，市场的一致性预期将逐渐分化。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
全球汇市方面，美元周四下挫至七周低点，因投资者对美国总统特朗普的保护主义政策感到担忧。特朗普周三签署命令，在沿美国和墨西哥的边境建一座墙，并准备对非法移民施加一些限制措施。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.878 6.8796 0.02%
中间价 6.8588 6.8596 0.01%
成交额 91.24亿美元 170.88亿美元
日内波动幅度(pips) 134 日低6.8825 日高6.8691
今年以来升贬幅度 1.04%
2005年汇改以来升贬幅度 20.33%
一年期美元/人民币掉期 1230
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8343 6.8256
一年期NDF 7.127 7.133
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8803；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3936、6.0595和8.7035。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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