美元回调人民币微收升 货币政策收紧或有助于维稳汇率

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，中间价亦上调。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。
他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特朗普新政是否会影响美元加息计划。
“今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行交易员称。
另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。
继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开市场逆回购利率，七天、14天和28天三个品种均调高10个bp（基点），为2015年1月逆回购重启以来首次调升。分析人士认为，在节前上调MLF利率10bp后，央行再上调逆回购各期限利率10bp，利率走廊全面上浮，表明货币政策中性转紧。
中国人民银行行长助理张晓慧日前撰文称，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，既要适度扩大总需求，防止出现经济短期过快下行，又不能过度放水，防止因货币供给过多产生加杠杆和资产泡沫风险，信贷总量要稳结构要优化。
全球汇市方面，近日受挫的美元周五兑日圆升至盘中高位，之前日本央行进行特别购债操作，旨在拉低日债收益率。投资者在等待今日稍晚的美国就业数据。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.874 6.878 0.06%
中间价 6.8556 6.8588 0.05%
成交额 119.85亿美元 93.64亿美元
日内波动幅度(pips) 144 日低6.8744 日高6.86
今年以来升贬幅度 1.10%
2005年汇改以来升贬幅度 20.40%
一年期美元/人民币掉期 1170
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8226 6.8084
一年期NDF 7.118 7.1025
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8697；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.391、6.0755和8.5982。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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