人民币放量收跌并与中间价再创逾六年新低 短期跌势料放缓

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月24日 - 人民币兑美元即期周一放量收跌，与中间价再刷新逾六年新低。交易员称，美元指数持续强势，加剧人民币下行压力，由于客盘购汇情绪旺盛，盘中仍可见大行向市场提供美元流动性，但并无推动扭转趋势迹象；午后随着美元整理，人民币亦略缩减跌幅。
他们也指出，离岸即期盘中一度跌破6.78元关口，创有数据以来新低，市场对汇率波动的关注度明显上升，但当前汇率波动对国内资产价格的影响仍相对有限，市场反应也比较冷静，市场承受力逐渐上升。
“美元向上跑得快啊，人民币调整也很正常，...感觉美元涨得有点快了，如果美国那边出‘幺蛾子’，美元出现调整，估计那会结汇会出来，现在跟人家说结汇，听不进去的。”一外资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，近期美元指数涨势迅猛，市场情绪已经在起变化，预计美元短期可能有些回调。
全球汇市方面，美元指数周一触及九个月高点，受对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将加息的预期，以及共和党总统候选人特朗普赢得大选的可能性下降等因素支撑。
根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第四周增加看多美元押注，净多仓增至约九个月高点。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
即期成交价格 6.7718 6.7599 -0.18%
中间价 6.769 6.7558 -0.20%
成交额 301.97亿美元 230.51亿美元
日内波动幅度(pips) 93 日低6.777 日高6.7677
今年以来升贬幅度 -4.11%
2005年汇改以来升贬幅度 22.22%
一年期美元/人民币掉期 573.5
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.7765 6.7705
一年期NDF 6.9358 6.942
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7687；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3684、6.5212和8.28。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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