人民币放量收跌并与中间价再创逾六年新低 短期跌势料放缓

路透上海/北京10月24日 - 人民币兑美元即期周一放量收跌，与中间价再刷新逾六年新低。交易员称，美元指数持续强势，加剧人民币下行压力，由于客盘购汇情绪旺盛，盘中仍可见大行向市场提供美元流动性，但并无推动扭转趋势迹象；午后随着美元整理，人民币亦略缩减跌幅。

他们也指出，离岸即期盘中一度跌破6.78元关口，创有数据以来新低，市场对汇率波动的关注度明显上升，但当前汇率波动对国内资产价格的影响仍相对有限，市场反应也比较冷静，市场承受力逐渐上升。

“美元向上跑得快啊，人民币调整也很正常，...感觉美元涨得有点快了，如果美国那边出‘幺蛾子’，美元出现调整，估计那会结汇会出来，现在跟人家说结汇，听不进去的。”一外资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，近期美元指数涨势迅猛，市场情绪已经在起变化，预计美元短期可能有些回调。

全球汇市方面，美元指数周一触及九个月高点，受对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将加息的预期，以及共和党总统候选人特朗普赢得大选的可能性下降等因素支撑。

根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第四周增加看多美元押注，净多仓增至约九个月高点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

即期成交价格 6.7718 6.7599 -0.18%

中间价 6.769 6.7558 -0.20%

成交额 301.97亿美元 230.51亿美元

日内波动幅度(pips) 93 日低6.777 日高6.7677

今年以来升贬幅度 -4.11%

2005年汇改以来升贬幅度 22.22%

一年期美元/人民币掉期 573.5

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7765 6.7705

一年期NDF 6.9358 6.942

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7687；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3684、6.5212和8.28。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）