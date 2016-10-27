人民币小幅收跌 成交大扩近五成因月末购汇旺盛且有机构倒量

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月27日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，中间价亦微跌。交易员称，月末临近客盘实需购汇需求旺盛，大行在合适点位继续提供美元流动性；由于有效波动区间狭窄，部分机构参与倒量，二者叠加致成交量放大至1月7日以来新高，短期人民币汇价仍有可能考验6.80元支撑。
他们并指出，离岸人民币早盘短暂跌破6.79关口，创有数据以来新低，也从侧面反映市场仍相对看空人民币后市表现，况且市场对美联储12月加息预期愈发一致，在加息动作确定前，美元料维持强势，并有望测试前期100整数关口的前期高点。
“还是很多购汇，月末嘛，需求本来就比较多，感觉央妈也没有表现出特别强力的干预，（美元对人民币）价格可能还是会往上一些。”一中资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，近期汇价走势主要看美元指数，如果周五公布的美国GDP数据很好，人民币可能还将下跌，“6.8暂时是一个关口，走一步看一步吧，自营盘现在也主要是一个方向。”
中国金融时报周四发文称，人民币汇率短期波动是正常的，也在可解释的范围内。而美元可能已经接近本轮周期的顶部，人民币对美元进一步贬值空间不大。
全球汇市方面，美元/日圆周四接近三个月高位，美国公债收益率(殖利率)上升以及对美国联邦储备委员会(美联储/FED)年内升息的预期升温给美元带来支撑。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.7778 6.7686 -0.14%
中间价 6.7736 6.7705 -0.05%
成交额 361.17亿美元 249亿美元
日内波动幅度(pips) 29 日低6.7788 日高6.7759
今年以来升贬幅度 -4.19%
2005年汇改以来升贬幅度 22.11%
一年期美元/人民币掉期 550
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.7848 6.785
一年期NDF 6.9465 6.9335
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7777；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3876、6.4762和8.2763。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)
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