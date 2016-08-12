人民币缩量小幅收跌 宏观数据不及预期一度刺激购汇

路透上海/北京8月12日 - 人民币兑美元即期周五较上日收盘价小幅收跌结束三连升，中间价大跌逾280点尽数回吐昨日涨幅。交易员称，虽然中间价波动较大，但市场价略显保守波动有限。上午公布的中国数据不及预期一度刺激了购汇盘，但大行未有明显干预，成交反而缩量。

他们并指出，今日中间价波动仍符合规则，但主因是上日收盘价和中间价存较大偏离，而这种偏离又是受当日美元反弹影响，大行没有对偏离进行修复，由此吸引购汇需求。但由于各家都根据昨日收盘价安排了隔夜头寸，而今日人民币成交价在中间价上方，多家自营盘并未成功套利。

“美指不过涨一点点，中间价波动这么大，其实是波动被重复计算了，定价机制还是不太合理。早盘大家都比较谨慎，看下午会不会变化再说。”一中资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，市场是公允的，如果所有人都根据收盘价推算的中间价安排隔夜头寸，那可能套利并不容易实现。

最新数据显示中国经济仍处于深度调整之中。7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。

全球汇市方面，美元周五持稳，受旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)呼吁升息所助，本周市况由风险偏高的商品货币如澳元及加元主导。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.16%至94.49；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至94.9的新低。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6446 6.6415 -0.05%

中间价 6.6543 6.6255 -0.43%

成交额 165.32亿美元 308.81亿美元

日内波动幅度(pips) 72 日低6.6467 日高6.6395

今年以来升贬幅度 -2.27%

2005年汇改以来升贬幅度 24.56%

一年期美元/人民币掉期 670

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6526 6.6437

一年期NDF 6.771 6.7653

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6442；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）